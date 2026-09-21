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Primavera en Tucumán: cuál será el día más caluroso de la semana

Luego de un lunes con lluvias aisladas, Tucumán tendrá jornadas cada vez más calurosas hasta llegar al fin de semana.

Primavera en Tucumán: cuál será el día más caluroso de la semana
Foto: Analía Jaramillo - LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán registrará un marcado ascenso térmico esta semana, alcanzando su pico el sábado con 35 °C de máxima por el inicio de la primavera según el SMN.
  • La semana comenzó con lluvias aisladas y marcas que apenas superaron los 21 °C, tras un marcado descenso respecto al domingo previo, que tuvo 34 °C de térmica.
  • El calor se consolidará el fin de semana con mínimas sobre los 20 °C y sin pronóstico de precipitaciones, anticipando condiciones veraniegas en la provincia.
Resumen generado con IA

Después de un fin de semana que se despegó marcadamente de las temperaturas de la semana pasada, hubo una nueva baja en los marcadores este lunes. Aunque se anunciaba que la temperatura del día no superaría los 20 °C, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional cambió esta mañana y se espera que llegue, al menos, a los 21 °C luego de una mínima de 18 °C.

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Aunque la semana inició con una diferencia considerable respecto al domingo, cuya sensación térmica máxima alcanzó los 34 °C, hacia el final de la semana la temperatura volverá a aumentar para acercarse más a los indicadores propios del verano. Desde el jueves, el termómetro romperá el techo de los 30 °C.

Pronóstico semanal en San Miguel de Tucumán

Durante la mañana de este lunes habrá algunas lluvias aisladas. Luego, el cielo estará mayormente nublado con una probabilidad de precipitaciones que irá del 0% al 10%. Para el resto de la semana no se esperan lluvias nuevamente.

El martes, primer día oficial de la primavera, la amplitud térmica se incrementará y la temperatura máxima seguirá en escalada. La mínima será de 13 °C –5 °C menos que este lunes– y la máxima llegará a 24 °C. El miércoles, las marcas irán de los 10 °C a los 26 °C y, el jueves, de los 15 °C a los 32 °C. Sin embargo, estos no serán los días más cálidos de la semana.

Fin de semana caluroso en Tucumán

Las temperaturas más altas se presentarán a partir del viernes y traerán un fin de semana ideal para la pileta. El primer día del último tramo de la semana la mínima será de 18 °C y la máxima escalará hasta los 35 °C. Habrá vientos apenas perceptibles con dirección predominante sudoeste.

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El sábado, finalmente, la semana llegará a su pico máximo de temperatura, no porque la máxima vaya a ser más elevada que la del viernes, sino porque el promedio del día superará al del resto de la semana. La temperatura mínima será de 23 °C y la máxima de 35 °C y el cielo estará entre algo y parcialmente nublado, con vientos de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

El domingo cerrará una semana cálida con una máxima de 34 °C, apenas más baja que la de los días anteriores. La mínima seguirá por encima de los 20 °C, con 22 °C por la madrugada.

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