Primavera en Tucumán: cuál será el día más caluroso de la semana

El martes, primer día oficial de la primavera, la amplitud térmica se incrementará y la temperatura máxima seguirá en escalada. La mínima será de 13 °C –5 °C menos que este lunes– y la máxima llegará a 24 °C. El miércoles, las marcas irán de los 10 °C a los 26 °C y, el jueves, de los 15 °C a los 32 °C. Sin embargo, estos no serán los días más cálidos de la semana.