Tratamientos estéticos: una mujer denunció haber sufrido daños en dos intervenciones

Resumen para apurados
- Una mujer denunció en Tucumán a una instrumentista por causarle daños físicos tras realizarle dos intervenciones estéticas haciéndose pasar por profesional del área.
- La víctima creyó que la acusada era esteticista, mientras que la defensa sostiene que es una falsa denuncia. El Ministerio Público Fiscal abrió una investigación.
- La causa judicial determinará responsabilidades penales y reaviva la alerta sobre el intrusismo y la falta de regulación en centros de estética en la provincia.
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