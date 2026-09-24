Seguridad

Tratamientos estéticos: una mujer denunció haber sufrido daños en dos intervenciones

La víctima señaló que pensó que la profesional era esteticista, pero después descubrió que tenía título de instrumentista. El defensor de la demandada indicó que se trata de una falsa denuncia.

CASO COMPLEJO. El Ministerio Público abrió un expediente para investigar la denuncia.
CASO COMPLEJO. El Ministerio Público abrió un expediente para investigar la denuncia.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • Una mujer denunció en Tucumán a una instrumentista por causarle daños físicos tras realizarle dos intervenciones estéticas haciéndose pasar por profesional del área.
  • La víctima creyó que la acusada era esteticista, mientras que la defensa sostiene que es una falsa denuncia. El Ministerio Público Fiscal abrió una investigación.
  • La causa judicial determinará responsabilidades penales y reaviva la alerta sobre el intrusismo y la falta de regulación en centros de estética en la provincia.
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