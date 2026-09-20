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Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 21 de septiembre

Conocé en detalle el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

PRONÓSTICO DEL CLIMA PARA TUCUMÁN: LA PRIMAVERA PUEDE ARRANCAR CON TORMENTAS.
PRONÓSTICO DEL CLIMA PARA TUCUMÁN: LA PRIMAVERA PUEDE ARRANCAR CON TORMENTAS. LA GACETA / FOTO ANALIA JARAMILLO
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN pronostica para este lunes 21 de septiembre en Tucumán un marcado descenso térmico con chaparrones y máxima de 21°C debido al ingreso de vientos del sur.
  • Tras un domingo caluroso, la semana inicia con cielo cubierto, probabilidad de lluvias de hasta el 40% y ráfagas de viento sur que alcanzarán los 50 km/h.
  • La baja térmica será breve: las temperaturas subirán progresivamente durante la semana hasta reinstalar el calor extremo, con máximas de 38°C hacia el sábado.
Resumen generado con IA

El tiempo en Tucumán cambiará de manera marcada este lunes 21 de septiembre. Después de una jornada de domingo con temperaturas elevadas, el comienzo de la semana tendrá un fuerte descenso térmico y condiciones inestables en San Miguel de Tucumán.

Según el pronóstico, la temperatura mínima será de 18°C, mientras que la máxima llegará apenas a 21°C. El cielo estará parcialmente nublado durante la madrugada y se esperan chaparrones durante la mañana y la tarde.

Pronóstico del clima: cómo estará el tiempo este lunes en Tucumán


Durante las primeras horas del lunes, el cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura rondará los 18°C. La probabilidad de precipitaciones será baja, cercana al 0%.

Hacia la mañana aumentará la inestabilidad. El pronóstico anticipa chaparrones, con una probabilidad de lluvias de entre 10% y 40%, mientras que la temperatura podría alcanzar los 21°C.

Por la tarde se mantendrán las condiciones inestables, también con 10% a 40% de probabilidad de precipitaciones. La temperatura descenderá levemente hasta ubicarse cerca de los 20°C.

Durante la noche, el cielo estará mayormente nublado y la probabilidad de lluvias será menor, de entre 0% y 10%. La temperatura rondará los 19°C.

Viento y ráfagas para este lunes

El viento tendrá dirección predominante del sur durante la mañana y la tarde, con velocidades que podrían aumentar durante la segunda mitad del día.

Para la tarde se prevén vientos de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Durante la noche, el viento rotará hacia el sudoeste y tendrá velocidades estimadas de entre 7 y 12 km/h.

El pronóstico para los próximos días

El descenso térmico del lunes será transitorio. Según el pronóstico extendido, Tucumán volverá a registrar temperaturas más elevadas durante los días siguientes.

Para el martes se espera una mínima de 13°C y una máxima de 24°C. El miércoles tendrá entre 10°C y 26°C, mientras que el jueves la temperatura podría subir hasta los 32°C.

El viernes volverá el calor, con una máxima prevista de 35°C, y el sábado podría alcanzar los 38°C.

De esta manera, el lunes 21 de septiembre se destacará por el cambio de condiciones: habrá menos calor, cielo mayormente nublado y posibilidad de chaparrones, en contraste con las temperaturas elevadas previstas para el final de la semana.

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