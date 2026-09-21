Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 22 de septiembre

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este martes 22 de septiembre una jornada estable en Tucumán, con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 10°C y 22°C, sin probabilidad de lluvias.
- La mejora gradual llega tras un descenso térmico a inicios de semana, con vientos leves del noreste y una tarde templada tras una mañana fresca que rozará los 10°C.
- Este día marcará el inicio de un marcado ascenso térmico en la provincia, previendo máximas de 30°C el miércoles, 34°C el jueves y posibles picos de 35°C el fin de semana.
El tiempo en Tucumán tendrá este martes 22 de septiembre una jornada estable, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicado en la tarde de este 21 de septiembre. La temperatura mínima será de 10°C, mientras que la máxima llegará a 22°C.
Después del descenso de temperatura registrado durante el inicio de la semana, las condiciones comenzarán a mejorar de manera gradual. El pronóstico extendido anticipa además un ascenso térmico marcado durante los próximos días.
Pronóstico del clima para Tucumán: cómo estará el tiempo durante la mañana del 22 de septiembre
Durante la madrugada del martes, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura rondará los 12°C. No se esperan precipitaciones y el viento soplará del sector noreste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.
Durante la mañana, las condiciones serán similares, aunque la temperatura descenderá hasta los 10°C. El cielo estará mayormente nublado, sin lluvias previstas.
Qué temperatura hará en Tucumán durante la tarde
Por la tarde se producirá el mayor ascenso térmico. El termómetro llegará a una máxima de 22°C, con cielo parcialmente nublado.
El viento tendrá dirección predominante del noreste y alcanzará velocidades de entre 13 y 22 km/h. La probabilidad de precipitaciones será del 0%.
Hacia la noche, la temperatura bajará hasta alrededor de 15°C, con cielo algo nublado y vientos del noreste de entre 7 y 12 km/h.
El pronóstico para los próximos días
El martes marcará el comienzo de un nuevo ascenso de las temperaturas en Tucumán. Los pronósticos consultados anticipan que el miércoles y jueves serán considerablemente más cálidos, con máximas que podrían ubicarse cerca de los 30°C y 34°C, respectivamente.
Para el final de la semana se espera un nuevo salto térmico, con valores que podrían acercarse a los 35°C o incluso superarlos, dependiendo de la actualización del pronóstico.
En síntesis, este martes 22 de septiembre será una jornada sin lluvias en San Miguel de Tucumán, con cielo variable, una mañana fresca y una tarde templada, antes de la llegada de temperaturas más elevadas durante los días siguientes