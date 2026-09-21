Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 22 de septiembre

El tiempo en Tucumán tendrá este martes 22 de septiembre una jornada estable, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicado en la tarde de este 21 de septiembre. La temperatura mínima será de 10°C, mientras que la máxima llegará a 22°C.