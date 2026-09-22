Inicio de primavera con temperaturas récord: las provincias afectadas y el pronóstico alarmente para Tucumán
El Servicio Meteorológico Nacional advierte que gran parte del país registrará marcas térmicas muy por encima de la media en el arranque de la estación. Tucumán lidera la lista nacional con desvíos de hasta 4 °C por encima de los promedios históricos.
Resumen para apurados
- El SMN alertó que la primavera iniciará con temperaturas récord en gran parte de Argentina del 22 al 28 de septiembre, con Tucumán sufriendo desvíos de hasta 4 °C sobre la media.
- El fenómeno responde a la influencia incipiente del evento ENOS. El calor atípico se extenderá por todo el NOA, Cuyo, la región Central y el NEA, mientras la Patagonia seguirá fría.
- Aunque el impacto más fuerte de la Oscilación del Sur llegará en los próximos meses, este inicio cálido anticipa un trimestre con marcas térmicas por encima del promedio histórico.
Las estimaciones climáticas para este tramo de 2026 comienzan a percibir algunos vestigios de la Oscilación del Sur (ENOS). La llegada de la primavera en la Argentina estará levemente influenciada por este fenómeno natural que altera los patrones meteorológicos globales, aunque su actividad más fuerte se manifestará recién en los próximos meses. Sin embargo, las proyecciones inmediatas ya alertan sobre jornadas con marcas térmicas considerablemente elevadas para el cierre de septiembre.
En su último informe semanal, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló cómo se comportarán los registros durante la primera semana de la nueva estación, abarcando del 22 al 28 de septiembre. Durante este período, gran parte del territorio nacional experimentará valores superiores a los promedios históricos, concentrándose las marcas más extremas con especial firmeza sobre la provincia de Tucumán.
Tucumán, en el centro de la anomalía térmica
De acuerdo con el mapa de anomalías de temperatura media publicado por el organismo oficial, Tucumán resalta en la cartografía nacional pintada con una tonalidad roja intensa. Esto refleja un desvío de hasta 4 °C por encima del comportamiento climatológico habitual para esta época del año, posicionando a la jurisdicción a la cabeza del fenómeno a escala nacional.
La ola de calor atípica no afectará únicamente a la provincia. La franja de valores superiores a los normales (anomalías de entre 2 °C y 3 °C por encima del promedio) abarcará a todo el Noroeste Argentino (Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero), así como a amplias zonas de Cuyo, la región Central y el Nordeste (NEA). En contraposición, la Patagonia mantendrá un comportamiento térmico dentro de los parámetros habituales o incluso con registros inferiores a la media en el extremo sur del país.
¿Qué es la anomalía de temperatura?
El término meteorológico de "Temperatura media" hace referencia al valor promedio de las marcas térmicas diarias esperadas a lo largo de un período de siete días, mientras que la "Anomalía de temperatura media" mide la brecha existente entre la temperatura pronosticada y el comportamiento histórico registrado en una región específica durante un período extenso de años (climatología).
De este modo, cuando el gráfico arroja valores positivos (como los tonos rosados y rojos sobre el centro y norte argentino), indica que se atravesarán días sustancialmente más cálidos de lo habitual. Por el contrario, los valores negativos (tonos azules) marcan condiciones más frías que la media histórica.