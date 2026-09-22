Inicio de primavera con temperaturas récord: las provincias afectadas y el pronóstico alarmente para Tucumán

La ola de calor atípica no afectará únicamente a la provincia. La franja de valores superiores a los normales (anomalías de entre 2 °C y 3 °C por encima del promedio) abarcará a todo el Noroeste Argentino (Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero), así como a amplias zonas de Cuyo, la región Central y el Nordeste (NEA). En contraposición, la Patagonia mantendrá un comportamiento térmico dentro de los parámetros habituales o incluso con registros inferiores a la media en el extremo sur del país.