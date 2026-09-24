SociedadClima y ecología

Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 25 de septiembre

Conocé el pronóstico detallado del Servicio Meteorológico Nacional.

CALOR EN TUCUMÁN. Las temperaturas irían en aumento en la provincia. LA GACETA/FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
CALOR EN TUCUMÁN. Las temperaturas irían en aumento en la provincia. LA GACETA/FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán registrará este viernes 25 de septiembre una jornada calurosa con máxima de 34 °C y sin lluvias, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.
  • El día iniciará con 15 °C y vientos leves, generando una amplitud térmica de 19 grados, en un marco de condiciones secas y cielo algo nublado en toda la provincia.
  • El SMN prevé que el calor continuará durante el fin de semana, con marcas térmicas superiores a los 33 °C y nulas probabilidades de precipitaciones en la región.
Resumen generado con IA

El tiempo en Tucumán continuará con temperaturas elevadas este viernes 25 de septiembre. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con una mínima de 15 °C y la temperatura subirá rápidamente hasta alcanzar una máxima de 34 °C durante la tarde. El pronóstico mantiene en 0% la probabilidad de precipitaciones para toda la jornada.

Cómo estará el tiempo en Tucumán durante la mañana

Durante la madrugada del viernes se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 18 °C. Por la mañana, el cielo estará algo nublado y el termómetro marcará alrededor de 15 °C.

El viento será leve, con velocidades de entre 0 y 2 km/h durante la mañana y dirección predominante del sudoeste.

Qué temperatura hará en Tucumán durante la tarde

El calor será protagonista durante la tarde. La temperatura alcanzará los 34 °C, en una jornada con cielo algo nublado y sin lluvias previstas.

El viento soplará del noreste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Las condiciones secas y la baja probabilidad de precipitaciones marcarán el desarrollo de la jornada.

Cómo estará el tiempo en Tucumán durante la noche

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta unos 25 °C y el cielo continuará algo nublado. El viento tendrá velocidades de entre 7 y 12 km/h, con dirección predominante del noroeste.

De esta manera, el viernes 25 presentará una marcada amplitud térmica, con 19 grados de diferencia entre la mínima de 15 °C y la máxima de 34 °C.

Cómo seguirá el tiempo en Tucumán

El calor continuará durante el fin de semana. El pronóstico extendido anticipa para el sábado 26 de septiembre una mínima de 16 °C y una máxima de 33 °C, mientras que para el domingo se prevé otro día cálido, con temperaturas de entre 20 °C y 34 °C.

Por el momento, el escenario previsto mantiene bajas o nulas probabilidades de lluvias y temperaturas superiores a los 30 °C durante los próximos días.

En síntesis: este viernes 25 de septiembre Tucumán tendrá una jornada calurosa, con cielo algo nublado, una mínima de 15 °C, una máxima de 34 °C y 0% de probabilidad de lluvias. 

Temas TucumánSan Miguel de TucumánServicio Meteorológico NacionalClima
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 24 de septiembre

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 24 de septiembre

¿La máxima superará los 30°C? Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 20 de septiembre

¿La máxima superará los 30°C? Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 20 de septiembre

Alerta por viento Zonda en Tucumán y el resto del NOA: cuáles son las zonas de mayor riesgo

Alerta por viento Zonda en Tucumán y el resto del NOA: cuáles son las zonas de mayor riesgo

Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 22 de septiembre

Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 22 de septiembre

Inicio de primavera con temperaturas récord: las provincias afectadas y el pronóstico alarmente para Tucumán

Inicio de primavera con temperaturas récord: las provincias afectadas y el pronóstico alarmente para Tucumán

Lo más popular
Caos en el Camino del Perú: Fanzolato se extiende y Yerba Buena tendrá los terrenos para avanzar hacia la ruta 315
1

Caos en el Camino del Perú: Fanzolato se extiende y Yerba Buena tendrá los terrenos para avanzar hacia la ruta 315

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 24 de septiembre
2

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 24 de septiembre

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán
3

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán

Qué dijo Jaldo sobre las lluvias que se vienen por El Niño y dónde se reforzaron los trabajos
4

Qué dijo Jaldo sobre las lluvias que se vienen por El Niño y dónde se reforzaron los trabajos

Anticonceptivos para hombres: una oportunidad para hablar de responsabilidad compartida
5

Anticonceptivos para hombres: una oportunidad para hablar de responsabilidad compartida

Ranking notas premium
¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?
1

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales
2

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud
3

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud

Masivo respaldo de asociaciones de jueces a la magistrada que frenó la baja de imputabilidad
4

Masivo respaldo de asociaciones de jueces a la magistrada que frenó la baja de imputabilidad

Por qué el Camino del Perú ya no puede pensarse como ruta
5

Por qué el Camino del Perú ya no puede pensarse como ruta

Más Noticias
Horóscopo chino 2027: qué signos tendrán más suerte y cuáles atravesarán un año complejo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2027: qué signos tendrán más suerte y cuáles atravesarán un año complejo, según Ludovica Squirru

Cortes de tránsito en San Miguel de Tucumán: el listado de calles afectadas para hoy

Cortes de tránsito en San Miguel de Tucumán: el listado de calles afectadas para hoy

Alerta naranja por viento Zonda: las tres provincias que tendrán ráfagas de más de 90 km/h

Alerta naranja por viento Zonda: las tres provincias que tendrán ráfagas de más de 90 km/h

Alerta roja por lluvias: el SMN advierte por un fenómeno extremo en dos provincias

Alerta roja por lluvias: el SMN advierte por un fenómeno extremo en dos provincias

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 24 de septiembre

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 24 de septiembre

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán

Caos en el Camino del Perú: Fanzolato se extiende y Yerba Buena tendrá los terrenos para avanzar hacia la ruta 315

Caos en el Camino del Perú: Fanzolato se extiende y Yerba Buena tendrá los terrenos para avanzar hacia la ruta 315

Volvió de Malvinas y hace más de 40 años cumple una promesa a la Virgen de la Merced

Volvió de Malvinas y hace más de 40 años cumple una promesa a la Virgen de la Merced

Comentarios