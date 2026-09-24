Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 25 de septiembre

Resumen para apurados
- Tucumán registrará este viernes 25 de septiembre una jornada calurosa con máxima de 34 °C y sin lluvias, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.
- El día iniciará con 15 °C y vientos leves, generando una amplitud térmica de 19 grados, en un marco de condiciones secas y cielo algo nublado en toda la provincia.
- El SMN prevé que el calor continuará durante el fin de semana, con marcas térmicas superiores a los 33 °C y nulas probabilidades de precipitaciones en la región.
El tiempo en Tucumán continuará con temperaturas elevadas este viernes 25 de septiembre. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con una mínima de 15 °C y la temperatura subirá rápidamente hasta alcanzar una máxima de 34 °C durante la tarde. El pronóstico mantiene en 0% la probabilidad de precipitaciones para toda la jornada.
Cómo estará el tiempo en Tucumán durante la mañana
Durante la madrugada del viernes se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 18 °C. Por la mañana, el cielo estará algo nublado y el termómetro marcará alrededor de 15 °C.
El viento será leve, con velocidades de entre 0 y 2 km/h durante la mañana y dirección predominante del sudoeste.
Qué temperatura hará en Tucumán durante la tarde
El calor será protagonista durante la tarde. La temperatura alcanzará los 34 °C, en una jornada con cielo algo nublado y sin lluvias previstas.
El viento soplará del noreste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Las condiciones secas y la baja probabilidad de precipitaciones marcarán el desarrollo de la jornada.
Cómo estará el tiempo en Tucumán durante la noche
Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta unos 25 °C y el cielo continuará algo nublado. El viento tendrá velocidades de entre 7 y 12 km/h, con dirección predominante del noroeste.
De esta manera, el viernes 25 presentará una marcada amplitud térmica, con 19 grados de diferencia entre la mínima de 15 °C y la máxima de 34 °C.
Cómo seguirá el tiempo en Tucumán
El calor continuará durante el fin de semana. El pronóstico extendido anticipa para el sábado 26 de septiembre una mínima de 16 °C y una máxima de 33 °C, mientras que para el domingo se prevé otro día cálido, con temperaturas de entre 20 °C y 34 °C.
Por el momento, el escenario previsto mantiene bajas o nulas probabilidades de lluvias y temperaturas superiores a los 30 °C durante los próximos días.
En síntesis: este viernes 25 de septiembre Tucumán tendrá una jornada calurosa, con cielo algo nublado, una mínima de 15 °C, una máxima de 34 °C y 0% de probabilidad de lluvias.