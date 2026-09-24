Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 25 de septiembre

El tiempo en Tucumán continuará con temperaturas elevadas este viernes 25 de septiembre. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con una mínima de 15 °C y la temperatura subirá rápidamente hasta alcanzar una máxima de 34 °C durante la tarde. El pronóstico mantiene en 0% la probabilidad de precipitaciones para toda la jornada.