OpiniónColumnas

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú

La zona oeste es un ejemplo más de la ausencia de planificación urbanística. Si el Estado es incapaz de anticiparse a los problemas que plantea el crecimiento demográfico, son los mismos ciudadanos los que salen a buscar las soluciones. Nos debemos debates que estén iluminados por una mirada metropolitana del Gran Tucumán.

PANDEMONIUM. Un inspector de Tránsito intenta ordenar el tráfico a la altura de la escuela Justiniano Frías. Los autos, las motos y los peatones conviven a diario con camiones de gran porte, como los que transportan limones.
PANDEMONIUM. Un inspector de Tránsito intenta ordenar el tráfico a la altura de la escuela Justiniano Frías. Los autos, las motos y los peatones conviven a diario con camiones de gran porte, como los que transportan limones. ARCHIVO
José Názaro
Por José Názaro Hace 14 Hs

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Temas San Miguel de TucumánTafí ViejoYerba BuenaCebil RedondoCamino del Perú
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