Las fuerzas ocultas del Camino del Perú
La zona oeste es un ejemplo más de la ausencia de planificación urbanística. Si el Estado es incapaz de anticiparse a los problemas que plantea el crecimiento demográfico, son los mismos ciudadanos los que salen a buscar las soluciones. Nos debemos debates que estén iluminados por una mirada metropolitana del Gran Tucumán.
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