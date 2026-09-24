Tratamientos estéticos: “Confié en una persona y puse mi salud en sus manos”

La denunciante también envió un mensaje a las tucumanas: “antes de realizarse cualquier procedimiento, incluso algo que parezca un pequeño pinchazo, es fundamental averiguar bien quién lo va a realizar, qué profesión tiene y si está debidamente habilitado para hacerlo”. “Aprendí esto de una manera muy dolorosa y no quiero que otra persona tenga que pasar por lo mismo. Quiero que mi experiencia sea escuchada y que la Justicia y los organismos de control actúen para evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse. Porque no estamos hablando solamente de estética. Estamos hablando de nuestro cuerpo, nuestra salud y nuestra propia vida”, señaló.