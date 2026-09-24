Tratamientos estéticos: “Confié en una persona y puse mi salud en sus manos”
La denunciante aseguró que creyó que la mujer que le realizó los tratamientos era médica. Relató las consecuencias físicas y emocionales que, según afirmó, sufrió después de las intervenciones y pidió que los organismos de control investiguen el caso.
"Confié en una persona a quien creí doctora y puse mi cuerpo y mi salud en sus manos”, se puede leer en la declaración de la víctima, cuyo nombre se reserva para proteger su intimidad. “Me sometí a estos tratamientos buscando sentirme mejor conmigo misma, sin imaginar las consecuencias que tendría que en enfrentar”, añadió la mujer que hizo una denuncia contra la profesional que realizó estas dos intervenciones.
La denunciante aclaró que las consecuencias no fueron solamente físicas. “Todo esto me afectó profundamente a nivel emocional. Hasta el día de hoy me cuesta aceptar los cambios que quedaron en mi cuerpo y llevar adelante mi vida cotidiana con normalidad. Es una situación que me duele y que sigo atravesando psicológicamente”, indicó.
Añadió: “tuve que afrontar gastos que nunca había previsto como consecuencia de lo ocurrido, buscando distintas alternativas para poder entender, tratar y reparar lo que quedó en mi cuerpo. A todo esto, se suma lo que para mí fue quizás lo más doloroso: descubrí que la persona en quien había confiado no era médica ni contaba con matrícula médica”.
“Si alguien se pregunta por qué no verifiqué antes si realmente era doctora, mi respuesta es sencilla: jamás imaginé que no lo fuera. Confié en la imagen que ella misma mostraba públicamente. Se presentaba en sus redes y en su manera de comunicarse como profesional médica, asistía a congresos y actividades vinculadas al ámbito médico y transmitía una imagen que me llevó, de buena fe, a creer que estaba frente a una doctora”, destacó en su declaración.
Un claro mensaje
“Quiero que se escuche mi caso y que la Justicia actúe. Solicito la intervención de los organismos de control correspondientes, como el SIPROSA, el Ministerio de Salud y las demás autoridades que tengan competencia, para controlar la actividad que actualmente desarrolla esta persona”, solicitó. “Mientras sigo intentando reparar las consecuencias físicas y emocionales que esto dejó en mi vida, esta persona continúa atendiendo y realizando procedimientos sobre otras personas”, agregó.
La denunciante también envió un mensaje a las tucumanas: “antes de realizarse cualquier procedimiento, incluso algo que parezca un pequeño pinchazo, es fundamental averiguar bien quién lo va a realizar, qué profesión tiene y si está debidamente habilitado para hacerlo”. “Aprendí esto de una manera muy dolorosa y no quiero que otra persona tenga que pasar por lo mismo. Quiero que mi experiencia sea escuchada y que la Justicia y los organismos de control actúen para evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse. Porque no estamos hablando solamente de estética. Estamos hablando de nuestro cuerpo, nuestra salud y nuestra propia vida”, señaló.