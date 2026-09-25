El Niño 2026 podría ser histórico: cuándo comienza su etapa más intensa y cuánto durará

Resumen para apurados
- El fenómeno de El Niño alcanzará niveles históricos en el Pacífico ecuatorial durante los próximos meses debido a un calentamiento anómalo récord de +3 °C en el agua marina.
- El IRI reportó que 22 modelos prevén un evento muy fuerte tras subir la temperatura oceánica 2,52 °C en agosto y acumularse una gran reserva de calor submarino.
- Los pronósticos estiman un 100% de probabilidad de que el fenómeno continúe hasta abril de 2027, con un pico de intensidad previsto entre octubre y febrero.
El episodio de El Niño 2026 continúa fortaleciéndose y los últimos pronósticos anticipan que podría ubicarse entre los eventos más intensos registrados. La temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial alcanzó una anomalía de +3 ° a mediados de septiembre, mientras que el océano mantiene una importante reserva de calor debajo de la superficie.
Con el comienzo de octubre cada vez más cerca, el fenómeno entra en la etapa del año en la que históricamente suele alcanzar su máxima intensidad. Sin embargo, todavía no existe una fecha exacta para determinar cuándo llegará al pico.
Cuándo podría alcanzar su máxima intensidad El Niño
El último informe del International Research Institute for Climate and Society (IRI), publicado el 21 de septiembre, señala que los 22 modelos analizados coinciden en una misma tendencia: El Niño continuará intensificándose.
Los registros históricos muestran que estos fenómenos suelen desarrollarse entre abril y junio y alcanzar su mayor intensidad entre octubre y febrero. Por eso, las próximas semanas serán especialmente importantes para determinar hasta dónde llegará este episodio.
El informe técnico indica que los 22 modelos proyectan condiciones de El Niño “muy fuerte” durante los períodos comprendidos entre septiembre-noviembre de 2026 y diciembre de 2026-febrero de 2027. Además, una mayoría de las proyecciones contempla valores que podrían alcanzar o superar los +3 °C durante la etapa de mayor intensidad.
Qué significa el registro de +3 °C
El indicador utilizado para seguir la evolución del fenómeno es el Niño 3.4, que mide la diferencia entre la temperatura superficial del mar y su promedio habitual en una determinada región del Pacífico ecuatorial.
El registro semanal centrado en el 16 de septiembre llegó a una anomalía de +3 °C, después de que el promedio mensual de agosto se ubicara en +2,52 °C.
Este valor no significa que la temperatura global haya aumentado tres grados, sino que el agua superficial de esa región del Pacífico presentó una temperatura tres grados por encima de su promedio de referencia.
El calor acumulado debajo del océano también preocupa
Otro elemento que refuerza las proyecciones es la cantidad de agua excepcionalmente cálida acumulada debajo de la superficie del Pacífico ecuatorial central y oriental.
Según el análisis del IRI, este reservorio de calor podría favorecer nuevos incrementos de la temperatura superficial si continúan las condiciones atmosféricas actuales.
Por ahora, los modelos coinciden en que el episodio seguirá siendo muy intenso durante los próximos meses, aunque existen diferencias respecto del valor exacto que alcanzará el indicador Niño 3.4 cuando llegue a su máximo.
Hasta cuándo podría durar El Niño
Las proyecciones del IRI asignan una probabilidad del 100% de continuidad de El Niño hasta febrero-abril de 2027. Después, la probabilidad comienza a disminuir: alcanza el 90% para abril-junio y el 61% para mayo-julio de 2027.
Estas cifras se refieren a la posibilidad de que continúen las condiciones características de El Niño y no significan que el fenómeno vaya a mantener su máxima intensidad durante todo ese período.
En términos históricos, los episodios de El Niño suelen extenderse durante nueve a doce meses, aunque algunos pueden prolongarse hasta dos años. Por el momento, el pronóstico indica que el fenómeno continuará fortaleciéndose y permanecerá en niveles muy intensos durante los próximos meses.