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Caos en el Camino del Perú: Fanzolato se extiende y Yerba Buena tendrá los terrenos para avanzar hacia la ruta 315

El municipio acordó con privados la donación de los terrenos y avanza con los trámites para formalizar unos 350 metros de calle. El objetivo es generar una nueva conexión hacia el norte y aliviar la circulación en el Camino del Perú. Pero aún faltarían unos 200 metros del lado de Cebil Redondo.

CONEXIÓN. Frente a una urbanización privada, hay una calle pavimentada que funciona como una extensión de la avenida Fanzolato.
CONEXIÓN. Frente a una urbanización privada, hay una calle pavimentada que funciona como una extensión de la avenida Fanzolato. La Gaceta / Foto de Analía Jaramillo
Lucía Lozano
Por Lucía Lozano Hace 2 Hs

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