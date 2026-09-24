Caos en el Camino del Perú: Fanzolato se extiende y Yerba Buena tendrá los terrenos para avanzar hacia la ruta 315
El municipio acordó con privados la donación de los terrenos y avanza con los trámites para formalizar unos 350 metros de calle. El objetivo es generar una nueva conexión hacia el norte y aliviar la circulación en el Camino del Perú. Pero aún faltarían unos 200 metros del lado de Cebil Redondo.
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