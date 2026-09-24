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El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán

Belgrano decidió quedarse en nuestra provincia y frenar a Pío Tristán a partir del pedido de las familias tucumanas y a la promesa de apoyo de hombres y recursos para dar pelea.

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En Tucumán, Manuel Belgrano desobedeció al gobierno central un 24 de septiembre para frenar a Pío Tristán, motivado por el pedido de auxilio y recursos de las familias locales.
  • Pese a la orden de replegarse a Córdoba, líderes como Bernabé Aráoz garantizaron tropas y pertrechos, impulsando al general a plantar defensa ante el avance de las tropas realistas.
  • El triunfo en la Batalla de Tucumán resultó determinante para preservar el territorio septentrional y sentó las bases estratégicas para consolidar la independencia argentina.
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