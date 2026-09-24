El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán

Resumen para apurados
- En Tucumán, Manuel Belgrano desobedeció al gobierno central un 24 de septiembre para frenar a Pío Tristán, motivado por el pedido de auxilio y recursos de las familias locales.
- Pese a la orden de replegarse a Córdoba, líderes como Bernabé Aráoz garantizaron tropas y pertrechos, impulsando al general a plantar defensa ante el avance de las tropas realistas.
- El triunfo en la Batalla de Tucumán resultó determinante para preservar el territorio septentrional y sentó las bases estratégicas para consolidar la independencia argentina.
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