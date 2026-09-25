Política

“Has roto la jaula”: el elogio de Netanyahu a Milei durante su encuentro en Nueva York

El primer ministro israelí destacó la gestión económica del Presidente y agradeció su respaldo “firme e incondicional” a Israel.

Javier Milei visitó a Benjamín Netanyahu. FOTO X @netanyahu
Javier Milei visitó a Benjamín Netanyahu. FOTO X @netanyahu
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En Nueva York, Javier Milei y Benjamín Netanyahu se reunieron en la Asamblea de la ONU para fortalecer lazos bilaterales y respaldar mutuamente sus gestiones de gobierno.
  • Netanyahu elogió las reformas económicas de Milei y agradeció el apoyo incondicional de Argentina a Israel, mientras que el mandatario argentino correspondió los elogios.
  • Ambos líderes proyectan ampliar los Acuerdos Isaac para profundizar la cooperación en seguridad y economía entre Israel y los países de América Latina a futuro.
Resumen generado con IA

El presidente Javier Milei y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunieron en Nueva York, al margen de las actividades de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante el encuentro, el mandatario israelí elogió con énfasis la gestión económica del Gobierno argentino y agradeció el respaldo de Milei a Israel. “Has roto la jaula y estás dando libertad a la gente", dijo Netanyahu.

En Nueva York Milei defendió su programa económico

En Nueva York Milei defendió su programa económico

“Lo que has hecho por la economía de Argentina es magistral. Es muy difícil de hacer, con mucha resistencia política”, afirmó Netanyahu durante la reunión, según difundió la oficina del primer ministro israelí.

Javier Milei, en Nueva York: “Si somos reelectos, el 2028 será el mejor año de la historia económica de la Argentina”

Javier Milei, en Nueva York: “Si somos reelectos, el 2028 será el mejor año de la historia económica de la Argentina”

“Puede llevar tiempo que lo entiendan”, agregó el primer ministro israelí, quien sostuvo que “cualquiera que entienda de economía sabe que nunca ha habido una transformación semejante”.

Milei celebró la aprobación de la reforma al Banco Central: "Comienza el fin de la inflación"

Milei celebró la aprobación de la reforma al Banco Central: Comienza el fin de la inflación

Netanyahu también definió a Milei como “uno de los grandes líderes de nuestro tiempo” y destacó su postura política. “Te mantienes firme por la verdad. No te importa. Simplemente dices la verdad”, afirmó.

Milei cierra su gira por Nueva York y pone a Vaca Muerta en el centro de su agenda

Milei cierra su gira por Nueva York y pone a Vaca Muerta en el centro de su agenda

El primer ministro israelí vinculó esa postura con el respaldo del Presidente argentino a Israel. Según Netanyahu, ambos comparten “esta herencia común de justicia y de decir la verdad”.

Milei, por su parte, respondió con elogios hacia Netanyahu. “Es un honor recibir estas palabras de uno de los grandes líderes de toda la historia del mundo”, afirmó el mandatario argentino.

Netanyahu agradeció el respaldo de Milei a Israel

Durante la reunión, Netanyahu agradeció a Milei por su apoyo “firme e incondicional” a Israel y destacó la continuidad de la cooperación bilateral.

Según informó la oficina del primer ministro israelí, ambos dirigentes analizaron además el vínculo entre sus países y el “cambio estratégico positivo” que, de acuerdo con Netanyahu, se está produciendo en América Latina.

En ese escenario, el mandatario israelí señaló la posibilidad de ampliar los llamados “Acuerdos Isaac”, una iniciativa impulsada por Milei para profundizar la cooperación en materia de seguridad y economía entre Israel y países latinoamericanos.

Netanyahu también felicitó al Presidente argentino por el premio Defensor de Israel, que Milei recibió de la yeshiva Darchei Torah de Nueva York.

El encuentro se produjo luego de la participación de ambos mandatarios en la Asamblea General de la ONU. Netanyahu utilizó su intervención ante las Naciones Unidas para defender la posición de Israel frente a los conflictos en Gaza e Irán.

Temas IsraelBuenos AiresCasa RosadaBenjamin NetanyahuEstados UnidosJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
En Nueva York Milei defendió su programa económico

En Nueva York Milei defendió su programa económico

Javier Milei, en Nueva York: “Si somos reelectos, el 2028 será el mejor año de la historia económica de la Argentina”

Javier Milei, en Nueva York: “Si somos reelectos, el 2028 será el mejor año de la historia económica de la Argentina”

Milei celebró la aprobación de la reforma al Banco Central: Comienza el fin de la inflación

Milei celebró la aprobación de la reforma al Banco Central: "Comienza el fin de la inflación"

Milei cierra su gira por Nueva York y pone a Vaca Muerta en el centro de su agenda

Milei cierra su gira por Nueva York y pone a Vaca Muerta en el centro de su agenda

Milei viajará a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU

Milei viajará a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU

Lo más popular
Dimes y diretes: Jaldo respondió a las críticas de la fiduciaria; Catalán y Molinuevo, con Milei en Nueva York
1

Dimes y diretes: Jaldo respondió a las críticas de la fiduciaria; Catalán y Molinuevo, con Milei en Nueva York

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú
2

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú

Más infraestructura y menos presión fiscal: el rotundo clamor del campo en la Expo
3

Más infraestructura y menos presión fiscal: el rotundo clamor del campo en la Expo

Gabriela Lupiañez. “Pío Tristán nunca reconoció la derrota en Tucumán”
4

Gabriela Lupiañez. “Pío Tristán nunca reconoció la derrota en Tucumán”

La pobreza subió al 32,3% en el país, pero bajó en el Gran Tucumán: qué dicen los números del Indec
5

La pobreza subió al 32,3% en el país, pero bajó en el Gran Tucumán: qué dicen los números del Indec

Ranking notas premium
Masivo respaldo de asociaciones de jueces a la magistrada que frenó la baja de imputabilidad
1

Masivo respaldo de asociaciones de jueces a la magistrada que frenó la baja de imputabilidad

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán
2

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán

Caos en el Camino del Perú: Fanzolato se extiende y Yerba Buena tendrá los terrenos para avanzar hacia la ruta 315
3

Caos en el Camino del Perú: Fanzolato se extiende y Yerba Buena tendrá los terrenos para avanzar hacia la ruta 315

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú
4

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú

Tratamientos estéticos: “Confié en una persona y puse mi salud en sus manos”
5

Tratamientos estéticos: “Confié en una persona y puse mi salud en sus manos”

Más Noticias
Murió el actor francés Arnaud Denis tras recurrir a la eutanasia en Bélgica: tenía 43 años y dejó un último mensaje

Murió el actor francés Arnaud Denis tras recurrir a la eutanasia en Bélgica: tenía 43 años y dejó un último mensaje

Más infraestructura y menos presión fiscal: el rotundo clamor del campo en la Expo

Más infraestructura y menos presión fiscal: el rotundo clamor del campo en la Expo

El Niño 2026 podría ser histórico: cuándo comienza su etapa más intensa y cuánto durará

El Niño 2026 podría ser histórico: cuándo comienza su etapa más intensa y cuánto durará

Fuertes explosiones y un aterrizaje de emergencia en Ezeiza: qué se sabe del vuelo a Madrid

Fuertes explosiones y un aterrizaje de emergencia en Ezeiza: qué se sabe del vuelo a Madrid

La gestión del agua en Tucumán, desde Lucas Córdoba hasta Jaldo

La gestión del agua en Tucumán, desde Lucas Córdoba hasta Jaldo

El Senado aprobó la reforma del Banco Central con cambios

El Senado aprobó la reforma del Banco Central con cambios

Dimes y diretes: Jaldo respondió a las críticas de la fiduciaria; Catalán y Molinuevo, con Milei en Nueva York

Dimes y diretes: Jaldo respondió a las críticas de la fiduciaria; Catalán y Molinuevo, con Milei en Nueva York

¿Cómo enfriar una casa sin aire acondicionado? Así es la idea ganadora de cuatro estudiantes santiagueñas

¿Cómo enfriar una casa sin aire acondicionado? Así es la idea ganadora de cuatro estudiantes santiagueñas

Comentarios