“Has roto la jaula”: el elogio de Netanyahu a Milei durante su encuentro en Nueva York

El presidente Javier Milei y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunieron en Nueva York, al margen de las actividades de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante el encuentro, el mandatario israelí elogió con énfasis la gestión económica del Gobierno argentino y agradeció el respaldo de Milei a Israel. “Has roto la jaula y estás dando libertad a la gente", dijo Netanyahu.