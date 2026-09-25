“Has roto la jaula”: el elogio de Netanyahu a Milei durante su encuentro en Nueva York

Resumen para apurados
- En Nueva York, Javier Milei y Benjamín Netanyahu se reunieron en la Asamblea de la ONU para fortalecer lazos bilaterales y respaldar mutuamente sus gestiones de gobierno.
- Netanyahu elogió las reformas económicas de Milei y agradeció el apoyo incondicional de Argentina a Israel, mientras que el mandatario argentino correspondió los elogios.
- Ambos líderes proyectan ampliar los Acuerdos Isaac para profundizar la cooperación en seguridad y economía entre Israel y los países de América Latina a futuro.
El presidente Javier Milei y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunieron en Nueva York, al margen de las actividades de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante el encuentro, el mandatario israelí elogió con énfasis la gestión económica del Gobierno argentino y agradeció el respaldo de Milei a Israel. “Has roto la jaula y estás dando libertad a la gente", dijo Netanyahu.
“Lo que has hecho por la economía de Argentina es magistral. Es muy difícil de hacer, con mucha resistencia política”, afirmó Netanyahu durante la reunión, según difundió la oficina del primer ministro israelí.
“Puede llevar tiempo que lo entiendan”, agregó el primer ministro israelí, quien sostuvo que “cualquiera que entienda de economía sabe que nunca ha habido una transformación semejante”.
Netanyahu también definió a Milei como “uno de los grandes líderes de nuestro tiempo” y destacó su postura política. “Te mantienes firme por la verdad. No te importa. Simplemente dices la verdad”, afirmó.
El primer ministro israelí vinculó esa postura con el respaldo del Presidente argentino a Israel. Según Netanyahu, ambos comparten “esta herencia común de justicia y de decir la verdad”.
Milei, por su parte, respondió con elogios hacia Netanyahu. “Es un honor recibir estas palabras de uno de los grandes líderes de toda la historia del mundo”, afirmó el mandatario argentino.
Netanyahu agradeció el respaldo de Milei a Israel
Durante la reunión, Netanyahu agradeció a Milei por su apoyo “firme e incondicional” a Israel y destacó la continuidad de la cooperación bilateral.
Según informó la oficina del primer ministro israelí, ambos dirigentes analizaron además el vínculo entre sus países y el “cambio estratégico positivo” que, de acuerdo con Netanyahu, se está produciendo en América Latina.
En ese escenario, el mandatario israelí señaló la posibilidad de ampliar los llamados “Acuerdos Isaac”, una iniciativa impulsada por Milei para profundizar la cooperación en materia de seguridad y economía entre Israel y países latinoamericanos.
Netanyahu también felicitó al Presidente argentino por el premio Defensor de Israel, que Milei recibió de la yeshiva Darchei Torah de Nueva York.
El encuentro se produjo luego de la participación de ambos mandatarios en la Asamblea General de la ONU. Netanyahu utilizó su intervención ante las Naciones Unidas para defender la posición de Israel frente a los conflictos en Gaza e Irán.