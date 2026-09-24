Javier Milei, en Nueva York: “Si somos reelectos, el 2028 será el mejor año de la historia económica de la Argentina”

Resumen para apurados
- Durante su gira en Nueva York, Javier Milei defendió ante inversores su plan y afirmó que 2028 será un año récord si es reelecto, con el fin de captar capitales estratégicos.
- El mandatario destacó el dinamismo en energía y minería, a la vez que garantizó reservas y superávit fiscal consecutivo para blindar la economía frente al riesgo electoral.
- El mensaje busca afianzar la confianza de los mercados y atraer capitales externos para asegurar la continuidad del programa oficial y el crecimiento económico sostenido.
El presidente de la Nación, Javier Milei, habló ante inversores en Nueva York donde defendió su programa económico y aseguró que, si es reelecto, 2028 será “el mejor año de la historia económica de la Argentina”.
El encuentro se realizó en The Economic Club of New York, una institución privada de membresía fundada en 1907 que reúne a altos ejecutivos de finanzas, empresas, tecnología y otros sectores, además de figuras de gobierno, academia y medios. “Si somos reelectos, el 2028 será el mejor año de la historia económica de la Argentina”, sostuvo.
Durante su discurso, el mandatario destacó el ritmo de las inversiones en sectores estratégicos de la economía argentina y mencionó especialmente a Vaca Muerta, la minería y la energía.
“Las inversiones en sectores ya van a gran velocidad. Como Vaca Muerta, la minería y la energía se van a acelerar rápidamente”, señaló.
También aseguró que “Argentina está creciendo a un ritmo vertiginoso” y que “llevamos 27 meses seguidos de crecimiento”, un proceso que, según dijo, “se reparte en todos los sectores de la economía”.
La definición de Milei sobre el año electoral
En otro tramo de su exposición, Milei buscó llevar tranquilidad a los mercados de cara al año electoral. “Les quiero decir que para el año que viene tenemos estabilidad segura”, afirmó.
En ese sentido, explicó: “Hemos construido una bazuca de reservas, que equivale a 75.000 millones de dólares”.
“Estamos armados hasta los dientes para enfrentar el riesgo kuka, como llamamos al riesgo político”, remarcó.
El Presidente sostuvo además que el año próximo el Gobierno se convertirá “en el primer gobierno de la democracia en tener superávit fiscal y financiero durante dos años consecutivos”.
Según planteó, ese escenario permitirá alcanzar el “despegue definitivo” de la Argentina si logran “cruzar el Rubicón”.
La invitación de Milei a los inversores
Milei cerró su discurso con un mensaje dirigido a los inversores y una invitación a apostar por el país. “El motivo y el momento de apostar por la Argentina es ahora. Los invito a subir a bordo y tomar parte de la grandeza que nos espera”, expresó.