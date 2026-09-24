Netanyahu habló ante una ONU semivacía tras el retiro de decenas de delegaciones

El discurso se produjo en la tercera jornada de debates de la Asamblea General de la ONU, que tuvo como uno de sus ejes centrales el conflicto israelí-palestino. Antes de la intervención de Netanyahu, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, había participado por videoconferencia desde Ramala, luego de que Estados Unidos le negara el visado para asistir presencialmente.