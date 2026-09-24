Netanyahu habló ante una ONU semivacía tras el retiro de decenas de delegaciones

Resumen para apurados
- Este jueves en Nueva York, Benjamín Netanyahu defendió en la ONU las acciones bélicas de Israel en Gaza e Irán, buscando legitimar su ofensiva ante el boicot de varios países.
- El abandono masivo fue impulsado por la delegación palestina. Previamente, el líder Mahmud Abás denunció una crisis histórica tras serle negado el visado por parte de Washington.
- La protesta visibiliza el aislamiento diplomático de Israel y augura una mayor polarización global ante la falta de consensos para un cese del fuego y la solución de dos Estados.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, brindó este jueves un tenso discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, luego de que decenas de delegaciones abandonaran el recinto en protesta cuando se disponía a iniciar su intervención.
El retiro fue promovido por la Misión Palestina ante la ONU y dejó buena parte de los asientos vacíos.
Netanyahu justificó durante su discurso los ataques de Israel contra Gaza, los palestinos y la ofensiva contra Irán. Ante el salón semidesierto, calificó de "cobardes morales" a los representantes que se retiraron y sostuvo que su país continuará actuando en "defensa propia".
El mandatario israelí afirmó que atacar a Irán fue "una de las decisiones más fáciles" de su gestión y sentenció que "el régimen maligno de Irán caerá". También aseguró que Israel "seguirá ganando porque no tiene otra opción", consignaron distintas cadenas internacionales.
El discurso se produjo en la tercera jornada de debates de la Asamblea General de la ONU, que tuvo como uno de sus ejes centrales el conflicto israelí-palestino. Antes de la intervención de Netanyahu, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, había participado por videoconferencia desde Ramala, luego de que Estados Unidos le negara el visado para asistir presencialmente.
ð´Numerosas delegaciones abandonan la sala de la Asamblea General de la ONU cuando comienza la intervenciÃ³n del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.— Noticias ONU (@NoticiasONU) September 24, 2026
"Si hay otros cobardes que todavÃan no se han ido, vÃ¡yanse ahora", dijo Netanyahu. #UNGA pic.twitter.com/W067YRHloc
Los cuestionamientos de Netanyahu
Durante su intervención, Netanyahu también apuntó contra el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, a quien acusó de antisemitismo y de "escupirle a la verdad".
"¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza por distorsionar los hechos!", afirmó el primer ministro israelí. También cuestionó las críticas de Mamdani a la actuación de Israel durante la guerra en Gaza y sostuvo: "Esta es una verdad simple: Israel no cometió genocidio. Israel evitó el genocidio".
El primer ministro también cargó contra el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, a quien calificó de "tirano" y acusó de propagar falsedades contra Israel.
Con relación a los ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania, Netanyahu los describió como acciones de "un puñado de jóvenes delincuentes". Si bien reconoció que algunos de estos grupos talan olivos o provocan incendios, afirmó que su Gobierno no permitirá que ningún ciudadano tome la justicia por su propia mano.
Antes de viajar a Nueva York, Netanyahu había anticipado que acudiría a la ONU para "contar la verdad sobre nuestros heroicos soldados, y voy a contar la verdad sobre ustedes".
Delegates at the UN General Assembly in New York walk out as Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu arrives to deliver a speech.— Sky News (@SkyNews) September 24, 2026
He responds by calling them "moral cowards".https://t.co/PAiZ4D1jU3
ðº Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/M0rn4B4mgs
El reclamo de Abás
Horas antes, Abás había advertido que el pueblo palestino "está enfrentando uno de los momentos más peligrosos de toda su historia". En su intervención por videoconferencia, pidió evitar una segunda Nakba y reclamó la aplicación del denominado plan de paz para Gaza.
El presidente de la Autoridad Palestina también urgió a avanzar con la reconstrucción de Gaza y con el fin del asedio israelí, además de reclamar un cese de la ocupación para garantizar una solución de dos Estados.
La intervención de Abás y el posterior discurso de Netanyahu expusieron nuevamente las posiciones enfrentadas sobre el conflicto, en una jornada marcada por el retiro de numerosas delegaciones del recinto de la Asamblea General.