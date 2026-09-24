Mundo

Netanyahu habló ante una ONU semivacía tras el retiro de decenas de delegaciones

El primer ministro de Israel justificó durante su discurso los ataques de Israel contra Gaza, los palestinos y la ofensiva contra Irán.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ante la ONU. FOTO X
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ante la ONU. FOTO X
Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • Este jueves en Nueva York, Benjamín Netanyahu defendió en la ONU las acciones bélicas de Israel en Gaza e Irán, buscando legitimar su ofensiva ante el boicot de varios países.
  • El abandono masivo fue impulsado por la delegación palestina. Previamente, el líder Mahmud Abás denunció una crisis histórica tras serle negado el visado por parte de Washington.
  • La protesta visibiliza el aislamiento diplomático de Israel y augura una mayor polarización global ante la falta de consensos para un cese del fuego y la solución de dos Estados.
Resumen generado con IA

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, brindó este jueves un tenso discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, luego de que decenas de delegaciones abandonaran el recinto en protesta cuando se disponía a iniciar su intervención. 

El retiro fue promovido por la Misión Palestina ante la ONU y dejó buena parte de los asientos vacíos.

Netanyahu justificó durante su discurso los ataques de Israel contra Gaza, los palestinos y la ofensiva contra Irán. Ante el salón semidesierto, calificó de "cobardes morales" a los representantes que se retiraron y sostuvo que su país continuará actuando en "defensa propia".

Cómo reaccionaron los medios británicos al discurso de Javier Milei en la ONU: "Una exigencia escandalosa"

Cómo reaccionaron los medios británicos al discurso de Javier Milei en la ONU: Una exigencia escandalosa

El mandatario israelí afirmó que atacar a Irán fue "una de las decisiones más fáciles" de su gestión y sentenció que "el régimen maligno de Irán caerá". También aseguró que Israel "seguirá ganando porque no tiene otra opción", consignaron distintas cadenas internacionales. 

El discurso se produjo en la tercera jornada de debates de la Asamblea General de la ONU, que tuvo como uno de sus ejes centrales el conflicto israelí-palestino. Antes de la intervención de Netanyahu, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, había participado por videoconferencia desde Ramala, luego de que Estados Unidos le negara el visado para asistir presencialmente.

Los cuestionamientos de Netanyahu

Durante su intervención, Netanyahu también apuntó contra el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, a quien acusó de antisemitismo y de "escupirle a la verdad".

"¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza por distorsionar los hechos!", afirmó el primer ministro israelí. También cuestionó las críticas de Mamdani a la actuación de Israel durante la guerra en Gaza y sostuvo: "Esta es una verdad simple: Israel no cometió genocidio. Israel evitó el genocidio".

Las 15 frases más destacadas de Milei en la ONU: Malvinas, críticas al organismo, Occidente e inteligencia artificial

Las 15 frases más destacadas de Milei en la ONU: Malvinas, críticas al organismo, Occidente e inteligencia artificial

El primer ministro también cargó contra el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, a quien calificó de "tirano" y acusó de propagar falsedades contra Israel.

Con relación a los ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania, Netanyahu los describió como acciones de "un puñado de jóvenes delincuentes". Si bien reconoció que algunos de estos grupos talan olivos o provocan incendios, afirmó que su Gobierno no permitirá que ningún ciudadano tome la justicia por su propia mano.

Antes de viajar a Nueva York, Netanyahu había anticipado que acudiría a la ONU para "contar la verdad sobre nuestros heroicos soldados, y voy a contar la verdad sobre ustedes".

El reclamo de Abás

Horas antes, Abás había advertido que el pueblo palestino "está enfrentando uno de los momentos más peligrosos de toda su historia". En su intervención por videoconferencia, pidió evitar una segunda Nakba y reclamó la aplicación del denominado plan de paz para Gaza.

El presidente de la Autoridad Palestina también urgió a avanzar con la reconstrucción de Gaza y con el fin del asedio israelí, además de reclamar un cese de la ocupación para garantizar una solución de dos Estados.

La intervención de Abás y el posterior discurso de Netanyahu expusieron nuevamente las posiciones enfrentadas sobre el conflicto, en una jornada marcada por el retiro de numerosas delegaciones del recinto de la Asamblea General.

Temas Nueva YorkFranja de GazaTurquíaBenjamin NetanyahuEstados UnidosTensión entre Israel e IránZohran Mamdani
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Trump ante la ONU: “Cuba caerá” y sus fuertes advertencias sobre Irán, Ucrania y América Latina

Trump ante la ONU: “Cuba caerá” y sus fuertes advertencias sobre Irán, Ucrania y América Latina

Lo más popular
Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 24 de septiembre
1

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 24 de septiembre

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán
2

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán

Caos en el Camino del Perú: Fanzolato se extiende y Yerba Buena tendrá los terrenos para avanzar hacia la ruta 315
3

Caos en el Camino del Perú: Fanzolato se extiende y Yerba Buena tendrá los terrenos para avanzar hacia la ruta 315

Qué dijo Jaldo sobre las lluvias que se vienen por El Niño y dónde se reforzaron los trabajos
4

Qué dijo Jaldo sobre las lluvias que se vienen por El Niño y dónde se reforzaron los trabajos

¿Cómo afilar bien un cuchillo en casa si no tengo afilador?
5

¿Cómo afilar bien un cuchillo en casa si no tengo afilador?

Ranking notas premium
¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?
1

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales
2

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud
3

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud

Masivo respaldo de asociaciones de jueces a la magistrada que frenó la baja de imputabilidad
4

Masivo respaldo de asociaciones de jueces a la magistrada que frenó la baja de imputabilidad

Por qué el Camino del Perú ya no puede pensarse como ruta
5

Por qué el Camino del Perú ya no puede pensarse como ruta

Más Noticias
¿Cómo afilar bien un cuchillo en casa si no tengo afilador?

¿Cómo afilar bien un cuchillo en casa si no tengo afilador?

¿Cómo enfriar una casa sin aire acondicionado? Así es la idea ganadora de cuatro estudiantes santiagueñas

¿Cómo enfriar una casa sin aire acondicionado? Así es la idea ganadora de cuatro estudiantes santiagueñas

Qué dijo Jaldo sobre las lluvias que se vienen por El Niño y dónde se reforzaron los trabajos

Qué dijo Jaldo sobre las lluvias que se vienen por El Niño y dónde se reforzaron los trabajos

Horóscopo chino 2027: qué signos tendrán más suerte y cuáles atravesarán un año complejo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2027: qué signos tendrán más suerte y cuáles atravesarán un año complejo, según Ludovica Squirru

Alerta naranja por viento Zonda: las tres provincias que tendrán ráfagas de más de 90 km/h

Alerta naranja por viento Zonda: las tres provincias que tendrán ráfagas de más de 90 km/h

Alerta roja por lluvias: el SMN advierte por un fenómeno extremo en dos provincias

Alerta roja por lluvias: el SMN advierte por un fenómeno extremo en dos provincias

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 24 de septiembre

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 24 de septiembre

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán

Comentarios