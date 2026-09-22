Política

Milei se reunirá con Netanyahu después de su discurso ante la ONU

El encuentro tendrá lugar en medio de la búsqueda del Gobierno de reunir apoyos internacionales al reclamo argentino sobre Malvinas.

Milei se reunirá con Netanyahu después de su discurso ante la ONU
Hace 2 Hs

Luego de su paso por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Javier Milei mantendrá una reunión bilateral este jueves con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu

El encuentro tendrá lugar en medio de la búsqueda del Gobierno de reunir apoyos internacionales al reclamo argentino sobre Malvinas. El encuentro con Netanyahu tiene especial relevancia en medio del conflicto por el archipiélago debido a que una de las empresas que participan del proyecto petrolero de Sea Lion denunciado por la Casa Rosada es precisamente israelí. Se trata de Navitas Petroleum, quien junto con la británica Rockhopper apuntan a producir 50.000 barriles diarios para marzo de 2028.

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Además de su discurso ante la Asamblea General de la ONU programado para el miércoles, la agenda de Milei en Nueva York incluirá entre sus eventos destacados la participación en una cumbre del Escudo de las Américas, la coalición política y militar multinacional impulsada por Donald Trump.

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