Milei se reunirá con Netanyahu después de su discurso ante la ONU

El encuentro tendrá lugar en medio de la búsqueda del Gobierno de reunir apoyos internacionales al reclamo argentino sobre Malvinas. El encuentro con Netanyahu tiene especial relevancia en medio del conflicto por el archipiélago debido a que una de las empresas que participan del proyecto petrolero de Sea Lion denunciado por la Casa Rosada es precisamente israelí. Se trata de Navitas Petroleum, quien junto con la británica Rockhopper apuntan a producir 50.000 barriles diarios para marzo de 2028.