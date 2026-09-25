En Nueva York Milei defendió su programa económico

El presidente de la Nación, Javier Milei, habló ante inversores en Nueva York donde defendió su programa económico y aseguró que, si es reelecto, 2028 será “el mejor año de la historia económica de la Argentina”.
El encuentro se realizó en The Economic Club of New York, una institución privada de membresía fundada en 1907 que reúne a altos ejecutivos de finanzas, empresas, tecnología y otros sectores, además de figuras de gobierno, academia y medios. “Si somos reelectos, el 2028 será el mejor año de la historia económica de la Argentina”, sostuvo.
Durante su discurso, el mandatario destacó el ritmo de las inversiones en sectores estratégicos de la economía argentina y mencionó especialmente a Vaca Muerta, la minería y la energía. “Las inversiones en sectores ya van a gran velocidad. Como Vaca Muerta, la minería y la energía se van a acelerar rápidamente”, señaló.
También aseguró que “Argentina está creciendo a un ritmo vertiginoso” y que “llevamos 27 meses seguidos de crecimiento”, un proceso que, según dijo, “se reparte en todos los sectores de la economía”.
El año electoral
En otro tramo de su exposición, Milei buscó llevar tranquilidad a los mercados de cara al año electoral. “Les quiero decir que para el año que viene tenemos estabilidad segura”, afirmó. En ese sentido, explicó: “Hemos construido una bazuca de reservas, que equivale a 75.000 millones de dólares”. “Estamos armados hasta los dientes para enfrentar el riesgo kuka, como llamamos al riesgo político”, remarcó.
El Presidente sostuvo además que el año próximo el Gobierno se convertirá “en el primer gobierno de la democracia en tener superávit fiscal y financiero durante dos años consecutivos”.
Según planteó, ese escenario permitirá alcanzar el “despegue definitivo” de la Argentina si logran “cruzar el Rubicón”.
Milei cerró su discurso con un mensaje dirigido a los inversores y una invitación a apostar por el país. “El motivo y el momento de apostar por la Argentina es ahora. Los invito a subir a bordo y tomar parte de la grandeza que nos espera”, expresó.
El corredor Andes-Atlántico
El miércoles, Argentina y Estados Unidos habían firmado un histórico acuerdo de inversiones de hasta U$S 7.000 millones que serán destinados en 2027 a obras de infraestructura, en general centradas en energía, aunque también incluyen minerales, transporte y telecomunicaciones, publicó “Infiobae”.
El canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado, Chris Landau, en nombre de los presidentes Javier Milei y Donald Trump, sellaron el acuerdo que se anunció en el Consulado de la Argentina en Nueva York. Además de Quirno y Landau estuvieron presentes el ministro de Economía, Luis Caputo; el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas; la jefa comercial del EXIM, Sarah Whitten; Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental; y Horacio Marín, CEO y presidente de YPF..
La principal iniciativa geopolítica es el denominado “Corredor Andes-Atlántico”, que apunta a “fortalecer y modernizar la infraestructura que conecta el noroeste de Argentina, rico en minerales críticos, y la cuenca energética de Vaca Muerta con los puertos del Atlántico y los mercados occidentales mediante infraestructura moderna de ferrocarriles, oleoductos y gasoductos, puertos, electricidad y tecnología digital”.
Acorde al comunicado del Departamento de Estado, el Corredor ayudará a movilizar inversiones, ampliará las oportunidades para las empresas estadounidenses y fortalecerá las cadenas de suministro de minerales críticos y energía, incluidos el litio, el cobre, el petróleo y el gas. “Es el primer Corredor de la Alianza para la Infraestructura e Inversión Global en el Hemisferio Occidental, profundizando la integración económica entre EEUU y Argentina y conectando a los inversores con oportunidades en los sectores de energía, minería, infraestructura y tecnología de Argentina”, se destacó. Buena parte de esos fondos, unos U$S 6.000 millones, estarán destinados a Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta que encabeza YPF.