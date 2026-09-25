Mundo

En Nueva York Milei defendió su programa económico

“Si somos reelectos, el 2028 será el mejor año de la historia económica de la Argentina”, dijo el Presidente.

Javier Milei.
Javier Milei.
Hace 4 Hs

El presidente de la Nación, Javier Milei, habló ante inversores en Nueva York donde defendió su programa económico y aseguró que, si es reelecto, 2028 será “el mejor año de la historia económica de la Argentina”.

El encuentro se realizó en The Economic Club of New York, una institución privada de membresía fundada en 1907 que reúne a altos ejecutivos de finanzas, empresas, tecnología y otros sectores, además de figuras de gobierno, academia y medios. “Si somos reelectos, el 2028 será el mejor año de la historia económica de la Argentina”, sostuvo.

Javier Milei, en Nueva York: “Si somos reelectos, el 2028 será el mejor año de la historia económica de la Argentina”

Javier Milei, en Nueva York: “Si somos reelectos, el 2028 será el mejor año de la historia económica de la Argentina”

Durante su discurso, el mandatario destacó el ritmo de las inversiones en sectores estratégicos de la economía argentina y mencionó especialmente a Vaca Muerta, la minería y la energía. “Las inversiones en sectores ya van a gran velocidad. Como Vaca Muerta, la minería y la energía se van a acelerar rápidamente”, señaló.

También aseguró que “Argentina está creciendo a un ritmo vertiginoso” y que “llevamos 27 meses seguidos de crecimiento”, un proceso que, según dijo, “se reparte en todos los sectores de la economía”.

El año electoral

En otro tramo de su exposición, Milei buscó llevar tranquilidad a los mercados de cara al año electoral. “Les quiero decir que para el año que viene tenemos estabilidad segura”, afirmó. En ese sentido, explicó: “Hemos construido una bazuca de reservas, que equivale a 75.000 millones de dólares”. “Estamos armados hasta los dientes para enfrentar el riesgo kuka, como llamamos al riesgo político”, remarcó.

Milei celebró la aprobación de la reforma al Banco Central: "Comienza el fin de la inflación"

Milei celebró la aprobación de la reforma al Banco Central: Comienza el fin de la inflación

El Presidente sostuvo además que el año próximo el Gobierno se convertirá “en el primer gobierno de la democracia en tener superávit fiscal y financiero durante dos años consecutivos”.

Según planteó, ese escenario permitirá alcanzar el “despegue definitivo” de la Argentina si logran “cruzar el Rubicón”.

Milei cerró su discurso con un mensaje dirigido a los inversores y una invitación a apostar por el país. “El motivo y el momento de apostar por la Argentina es ahora. Los invito a subir a bordo y tomar parte de la grandeza que nos espera”, expresó.

El corredor Andes-Atlántico

El miércoles, Argentina y Estados Unidos habían firmado un histórico acuerdo de inversiones de hasta U$S 7.000 millones que serán destinados en 2027 a obras de infraestructura, en general centradas en energía, aunque también incluyen minerales, transporte y telecomunicaciones, publicó “Infiobae”.

Milei cierra su gira por Nueva York y pone a Vaca Muerta en el centro de su agenda

Milei cierra su gira por Nueva York y pone a Vaca Muerta en el centro de su agenda

El canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado, Chris Landau, en nombre de los presidentes Javier Milei y Donald Trump, sellaron el acuerdo que se anunció en el Consulado de la Argentina en Nueva York. Además de Quirno y Landau estuvieron presentes el ministro de Economía, Luis Caputo; el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas; la jefa comercial del EXIM, Sarah Whitten; Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental; y Horacio Marín, CEO y presidente de YPF..

La principal iniciativa geopolítica es el denominado “Corredor Andes-Atlántico”, que apunta a “fortalecer y modernizar la infraestructura que conecta el noroeste de Argentina, rico en minerales críticos, y la cuenca energética de Vaca Muerta con los puertos del Atlántico y los mercados occidentales mediante infraestructura moderna de ferrocarriles, oleoductos y gasoductos, puertos, electricidad y tecnología digital”.

Acorde al comunicado del Departamento de Estado, el Corredor ayudará a movilizar inversiones, ampliará las oportunidades para las empresas estadounidenses y fortalecerá las cadenas de suministro de minerales críticos y energía, incluidos el litio, el cobre, el petróleo y el gas. “Es el primer Corredor de la Alianza para la Infraestructura e Inversión Global en el Hemisferio Occidental, profundizando la integración económica entre EEUU y Argentina y conectando a los inversores con oportunidades en los sectores de energía, minería, infraestructura y tecnología de Argentina”, se destacó. Buena parte de esos fondos, unos U$S 6.000 millones, estarán destinados a Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta que encabeza YPF.

Temas Yacimientos Petrolíferos FiscalesNueva YorkVaca MuertaJavier MileiHoracio MarínPablo Quirno
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Cómo enfriar una casa sin aire acondicionado? Así es la idea ganadora de cuatro estudiantes santiagueñas
1

¿Cómo enfriar una casa sin aire acondicionado? Así es la idea ganadora de cuatro estudiantes santiagueñas

Anticonceptivos para hombres: una oportunidad para hablar de responsabilidad compartida
2

Anticonceptivos para hombres: una oportunidad para hablar de responsabilidad compartida

Cumplió un año el servicio de Bicilagos en el Parque 9 de Julio
3

Cumplió un año el servicio de Bicilagos en el Parque 9 de Julio

4

La Batalla de Tucumán, y la deuda a saldar

5

Cartas de lectores: el traslado de la Virgen

Ranking notas premium
Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales
1

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Masivo respaldo de asociaciones de jueces a la magistrada que frenó la baja de imputabilidad
2

Masivo respaldo de asociaciones de jueces a la magistrada que frenó la baja de imputabilidad

Otro mano a mano entre Jaldo y Alfaro, un nuevo candidato a intendente y planteos de un radical
3

Otro mano a mano entre Jaldo y Alfaro, un nuevo candidato a intendente y planteos de un radical

Elecciones en la UNT: confirman a las autoridades de Psicología y desestiman el recurso opositor
4

Elecciones en la UNT: confirman a las autoridades de Psicología y desestiman el recurso opositor

¿Se rompe el pacto de silencio en la causa del secuestro de 470 kilos de cocaína?
5

¿Se rompe el pacto de silencio en la causa del secuestro de 470 kilos de cocaína?

Más Noticias
¿Cómo enfriar una casa sin aire acondicionado? Así es la idea ganadora de cuatro estudiantes santiagueñas

¿Cómo enfriar una casa sin aire acondicionado? Así es la idea ganadora de cuatro estudiantes santiagueñas

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú

Recuerdos fotográficos: Leda, “la baguala, canto planetario”, y “la vidala es nuestro blue”

Recuerdos fotográficos: Leda, “la baguala, canto planetario”, y “la vidala es nuestro blue”

La Maratón del Adulto Mayor se realizará en Yerba Buena

La Maratón del Adulto Mayor se realizará en Yerba Buena

“Parábola”, la joya patrimonial que cada día se deteriora un poco más

“Parábola”, la joya patrimonial que cada día se deteriora un poco más

Comentarios