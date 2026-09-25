En Nueva York Milei defendió su programa económico

Acorde al comunicado del Departamento de Estado, el Corredor ayudará a movilizar inversiones, ampliará las oportunidades para las empresas estadounidenses y fortalecerá las cadenas de suministro de minerales críticos y energía, incluidos el litio, el cobre, el petróleo y el gas. “Es el primer Corredor de la Alianza para la Infraestructura e Inversión Global en el Hemisferio Occidental, profundizando la integración económica entre EEUU y Argentina y conectando a los inversores con oportunidades en los sectores de energía, minería, infraestructura y tecnología de Argentina”, se destacó. Buena parte de esos fondos, unos U$S 6.000 millones, estarán destinados a Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta que encabeza YPF.