Política

Milei viajará a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU

El Presidente tiene previsto brindar su discurso el martes en Nueva York. En medio de la tensión con Reino Unido por el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, crece la expectativa por un posible encuentro con Donald Trump.

Milei viajará a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU
Hace 2 Hs

El presidente de la Nación, Javier Milei, viajará el lunes a los Estados Unidos para participar de la 81º Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York.

La nueva visita del jefe de Estado argentino al país del norte se producirá en medio de la tensión discursiva con Reino Unido por el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

Está previsto que Milei brinde su discurso el martes, cerca de las 14.45 (hora argentina). En ese marco, crece la expectativa por un posible encuentro bilateral con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Javier Milei, en Nueva York

Por su parte, la agenda de actividades del Presidente en Estados Unidos también incluye su participación en un foro libertario de seguridad organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, junto al International Republican Institute (IRI).

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