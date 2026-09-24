Política

Milei celebró la aprobación de la reforma al Banco Central: "Comienza el fin de la inflación"

La iniciativa oficialista fue aprobada en general por 46 votos contra 22 y, tras los cambios introducidos en el Senado, deberá regresar a la Cámara de Diputados.

Javier Milei, presidente de la Nación.
Javier Milei, presidente de la Nación.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Milei celebró este jueves en Buenos Aires la aprobación senatorial de la reforma del Banco Central, impulsada para frenar la emisión y terminar con la inflación.
  • La iniciativa se aprobó por 46 a 22 votos. El texto prohíbe que la entidad financie al sector público y quita objetivos de empleo agregados en 2021.
  • Tras los cambios introducidos por la Cámara alta, el proyecto volverá a Diputados para su sanción definitiva, marcando un cambio clave en la política monetaria.
Resumen generado con IA

El presidente de la Nación, Javier Milei, celebró este jueves la aprobación en el Senado del proyecto de ley que modifica la Carta Orgánica del Banco Central y aseguró que con la iniciativa "comienza el fin de la inflación". 

El mandatario compartió una publicación de Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta, quien también había destacado el resultado de la votación.

El respaldo público se produjo en medio de la interna libertaria y significó un reencuentro virtual entre el Presidente y la ex ministra de Seguridad, luego de una semana en la que Bullrich había expresado públicamente sus diferencias con los recortes en el área de Discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027.

La iniciativa obtuvo este jueves por la tarde 46 votos a favor y 22 en contra en la votación en general. Como el Senado introdujo cambios en la redacción, el proyecto deberá regresar a la Cámara baja para un nuevo análisis.

Bullrich había definido la propuesta como "una ley muy importante" y sostuvo que permitirá pasar "de usar la emisión para financiar campañas electorales a construir un país sin inflación, donde los sueldos rindan y los ahorros no pierdan valor".

El Senado aprobó la reforma de la carta orgánica del Banco Central y el proyecto vuelve a Diputados

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El ministro de Economía, Luis Caputo, también republicó el mensaje de Bullrich en su cuenta de X. En su caso, acompañó el posteo con una fila de 11 banderitas argentinas en señal de celebración por la aprobación de la norma.

Qué propone la reforma del Banco Central

La norma, cuyo objetivo declarado es "cuidar el valor de la moneda", busca evitar que la autoridad monetaria "financie al gobierno" de turno.

El proyecto establece como objetivo exclusivo la preservación del valor de la moneda y elimina de la Carta Orgánica algunos ítems incorporados en 2021, entre ellos la "promoción del empleo y del desarrollo económico con equidad social".

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Además, "prohíbe el financiamiento directo o indirecto del Banco Central al sector público".

"Necesitamos que el Banco Central deje de ser esa caja que financió a un gobierno que le pedía plata sin fondo", afirmó Bullrich durante su discurso de cierre en el recinto, en una alusión a la administración de Alberto Fernández.

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