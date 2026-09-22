Milei está en Nueva York: discurso ante la ONU, reuniones con líderes y agenda empresarial

Resumen para apurados
- Javier Milei llegó este martes a Nueva York para disertar ante la Asamblea General de la ONU y mantener reuniones bilaterales con referentes políticos y empresarios.
- La gira incluye encuentros con Benjamin Netanyahu y Marco Rubio, además de inversores, mientras Karina Milei se quedó en Buenos Aires por negociaciones políticas clave.
- El viaje busca consolidar el alineamiento diplomático con Estados Unidos e Israel, atraer inversiones extranjeras y reafirmar el reclamo soberano por las Islas Malvinas.
Javier Milei ya se encuentra en Nueva York. El Presidente arribó por la mañana para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y cumplir una intensa agenda que combinará actividad diplomática, exposiciones y reuniones con empresarios, economistas y referentes de la comunidad judía.
El momento central de la visita será su intervención ante la Asamblea General, prevista para mañana al mediodía, hora argentina. Según anticiparon fuentes oficiales, el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas será uno de los ejes del discurso.
Durante su estadía, Milei también mantendrá reuniones con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. A esto se sumarán exposiciones ante empresarios, inversores y representantes del ámbito académico.
El Presidente permanecerá en Estados Unidos hasta el jueves por la noche y tiene previsto regresar a Buenos Aires el viernes por la mañana. La gira se desarrolla sin la presencia de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien finalmente decidió no viajar.
La agenda de Milei en Nueva York
Martes 22 de septiembre
Milei arribó alrededor de las 9.30, hora argentina, al aeropuerto internacional John F. Kennedy. Las primeras actividades oficiales comenzarán por la tarde.
A las 15 participará del encuentro “Escudo de las Américas”. Dos horas más tarde, a las 17, brindará una disertación en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde recibirá la distinción “Ohev Yisrael”, vinculada con su respaldo a Israel y su relación con la comunidad judía.
A las 19 está previsto un encuentro con el economista y analista estadounidense Roberto Salinas. Luego, a las 19.55, Milei se reunirá con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
La jornada concluirá a las 20.30 con una reunión con el economista Xavier Sala-i-Martin, profesor de la Universidad de Columbia y especialista en crecimiento económico.
Miércoles 23 de septiembre: el discurso ante la ONU
La actividad más importante de la gira será el miércoles al mediodía, cuando Milei intervenga en el Debate General de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas.
El reclamo argentino por la soberanía de las Malvinas ocupará un lugar central en el mensaje presidencial, en un escenario marcado además por los conflictos internacionales y por el alineamiento de la política exterior argentina con Estados Unidos e Israel.
Por la tarde, a las 16, Milei participará de la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con el acompañamiento institucional del International Republican Institute.
A las 18, el Presidente mantendrá una reunión con empresarios vinculados con Americas Society/Consejo de las Américas. Del encuentro participará la titular de la organización, Susan Segal, junto con una mesa integrada por entre 12 y 15 representantes del sector privado.
La agenda del miércoles finalizará a las 19.30 con un encuentro con el rabino Simón Jacobson.
Jueves 24 de septiembre: empresarios y Netanyahu
El último día de actividades oficiales comenzará a las 13 con una exposición en "The Economic Club of New York", una institución que reúne a referentes del mundo empresarial y financiero. La presentación tendrá una duración aproximada de 30 minutos y luego Milei responderá preguntas del editor global de Bloomberg, "John Micklethwait".
Por la tarde, a las 17, está prevista la reunión bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Media hora después, ambos participarán de un encuentro con líderes latinoamericanos.
El vuelo presidencial de regreso a la Argentina está programado para las 21. El arribo a la Aeroestación Militar Aeroparque está previsto para las 8.30 del viernes.
Karina Milei se quedó en Buenos Aires
La ausencia de Karina Milei en la comitiva presidencial fue definida a último momento. La secretaria general de la Presidencia permanecerá en Buenos Aires mientras el jefe de Estado desarrolla su agenda internacional.
Su permanencia se produce en un momento de actividad política intensa para el oficialismo, particularmente por las negociaciones en el Congreso en torno al Presupuesto 2027 y otras iniciativas impulsadas por el Gobierno.
La mesa política de La Libertad Avanza tiene previsto reunirse este martes en la Casa Rosada. El encuentro estará atravesado por las conversaciones con aliados parlamentarios y por los cuestionamientos formulados en los últimos días por Patricia Bullrich al Gobierno en relación con las modificaciones vinculadas con discapacidad incluidas en el proyecto presupuestario.