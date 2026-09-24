Milei cierra su gira por Nueva York y pone a Vaca Muerta en el centro de su agenda

Resumen para apurados
- Javier Milei cierra este jueves su gira en Nueva York con una disertación ante The Economic Club para atraer inversiones hacia el yacimiento Vaca Muerta.
- La actividad sucede a su mensaje en la ONU, donde invitó a petroleras a invertir en el país pero vetó a firmas vinculadas a la explotación en las Islas Malvinas.
- La apuesta busca consolidar la llegada de capitales externos para apuntalar el plan económico del Gobierno y potenciar el rol de Argentina en el mercado energético.
El presidente Javier Milei cerrará este jueves su gira internacional por Estados Unidos con una actividad frente a uno de los principales espacios del mundo financiero de Nueva York. A las 13, ofrecerá una disertación ante los miembros de The Economic Club of New York, donde expondrá los principales lineamientos del programa económico que impulsa desde su llegada a la Casa Rosada.
Ante empresarios y representantes del sector financiero, el mandatario buscará destacar las oportunidades de inversión que, según su visión, ofrece la Argentina a partir de las reformas implementadas durante su gestión.
El encuentro tendrá lugar después de su participación de ayer en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde Milei volvió a convocar a los empresarios internacionales a invertir en el país y puso el foco especialmente en el sector energético.
Durante su discurso, el Presidente se dirigió directamente a los actores de la industria y destacó el potencial de Vaca Muerta. “Al sector energético mundial quiero decirle que Vaca Muerta es una oportunidad histórica con potencial para ser una de las grandes protagonistas energéticas de las próximas décadas”, sostuvo.
Milei fue más allá y formuló una invitación directa a los inversores. “Vengan, inviertan, desarróllenla. Háganlo con nosotros”, afirmó al referirse al yacimiento ubicado en la provincia de Neuquén.
El pedido formó parte de uno de los ejes centrales de su tercer discurso ante el plenario de la ONU: mostrar a la Argentina como un destino para las inversiones y destacar los recursos naturales del país como una de las principales oportunidades para el desarrollo económico.
La advertencia por las Islas Malvinas
La convocatoria, sin embargo, tuvo un límite planteado explícitamente por el propio Presidente. Milei aclaró que su llamado a invertir no alcanza a las empresas vinculadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas.
“Esta invitación tiene un límite”, afirmó, antes de señalar que la Argentina “no será indiferente frente a quienes explotan recursos bajo ocupación externa ilegal”.
En ese contexto, remarcó que “la posición argentina está tomada” y cuestionó la actitud que, según planteó, tuvo el país en el pasado frente a la cuestión Malvinas.
“Hoy vengo a decirles que la Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato, va a tomar cartas en el asunto”, sostuvo.
El regreso a la Argentina
Después de su exposición ante The Economic Club of New York, Milei dará por finalizada su agenda internacional y emprenderá el regreso a la Argentina.
El vuelo está previsto para las 21 y, de acuerdo con el cronograma oficial, el Presidente arribará a la Aeroestación Militar Aeroparque durante la mañana del viernes 25, alrededor de las 8.30.