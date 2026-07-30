El Gobierno impedirá el ingreso y expulsará a los extranjeros que promuevan discursos de odio contra Argentina

El decreto entrará en vigencia a partir de este viernes 31 de julio. Cumplida su publicación oficial, el texto será girado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, la cual contará con un término de diez días hábiles para expedirse sobre su validez constitucional antes de que sea debatido de forma expresa en los recintos de ambas cámaras. El documento lleva las firmas del presidente Javier Milei; del jefe de Gabinete, Diego Santilli; y de los ministros Pablo Quirno, Carlos Alberto Presti, Luis Caputo, Juan Bautista Mahiques, Alejandra Monteoliva, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger.