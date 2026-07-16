En medio del debate por Malvinas, el Senado trata la ley que flexibiliza la venta de tierras a extranjeros

Pliegos judiciales e Independencia

El temario también contempla el tratamiento de 30 pliegos judiciales -con los que el Ministerio de Justicia superaría las cien designaciones-, seis pliegos diplomáticos y el proyecto que declara a la ciudad de San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la Argentina cada 9 de julio por el Día de la Independencia. De aprobarse, la capital tucumana quedará establecida por ley como sede principal de los actos conmemorativos del Día de la Independencia.