En medio del debate por Malvinas, el Senado trata la ley que flexibiliza la venta de tierras a extranjeros
Resumen para apurados
- El Senado argentino debate este jueves un proyecto de ley del gobierno de Milei para flexibilizar la venta de tierras a extranjeros, en medio de tensiones por el reclamo de Malvinas.
- El oficialismo busca aprobar la norma con apoyo de aliados, eliminando el límite del 15% a la titularidad extranjera y modificando los plazos de desalojo y manejo del fuego.
- De aprobarse, la ley marcará un giro en la soberanía territorial y el mercado inmobiliario, abriendo el debate sobre el control de recursos naturales y los derechos sociales.
En una sesión atravesada por el clima político generado tras el reclamo por Malvinas que volvió a instalarse durante el Mundial de fútbol 2026, el Senado celebrará este jueves su última reunión antes del receso invernal con una agenda centrada en iniciativas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.
La Libertad Avanza y los diputados aliados buscarán avanzar con la ley de "inviolabilidad de la propiedad privada", uno de sus proyectos prioritarios, además de tratar pliegos judiciales y diplomáticos, y la declaración de San Miguel de Tucumán como capital simbólica del país cada 9 de julio.
Desde las 12 de este jueves, el Senado de la Nación llevará adelante su última sesión antes del receso invernal, con el eje principal puesto en la media sanción del proyecto de ley de "inviolabilidad de la propiedad privada", una de las iniciativas que el oficialismo impulsa desde abril, consignó el diario "Ámbito".
La expectativa de la administración libertaria es reunir el respaldo de la UCR, el PRO y aliados provinciales, entre ellos el bloque que responde al gobernador Osvaldo Jaldo, para aprobar la propuesta, que introduce cambios en las leyes de Tierras, Manejo del Fuego y en los regímenes de desalojos y expropiaciones.
Entre otros puntos, habilita a las provincias a autorizar de manera ilimitada la venta de tierras a extranjeros, cuando toma fuerza el debate público por el histórico litigio de soberanía de las Islas Malvinas entre Argentina y el Reino Unido, respaldado por la Constitución Nacional.
Otro punto cuestionado es el de desalojos. La iniciativa dispone un plazo de hasta 10 días para ofrecer una solución habitacional cuando la medida afecte a menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo. Además, amplía quiénes podrán solicitar la restitución de un inmueble y habilita al juez a ordenar su entrega inmediata si considera verosímil el derecho invocado.
Pliegos judiciales e Independencia
El temario también contempla el tratamiento de 30 pliegos judiciales -con los que el Ministerio de Justicia superaría las cien designaciones-, seis pliegos diplomáticos y el proyecto que declara a la ciudad de San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la Argentina cada 9 de julio por el Día de la Independencia. De aprobarse, la capital tucumana quedará establecida por ley como sede principal de los actos conmemorativos del Día de la Independencia.
El receso invernal del Congreso comenzará el 20 de julio y se extenderá hasta el 31 del mismo mes. Para el 6 de agosto se prevé una nueva sesión en la que el oficialismo intentará avanzar con la denominada ley Hojarasca y con el proyecto que endurece las penas por falsas denuncias.
Los principales cambios del proyecto
La iniciativa de "inviolabilidad de la propiedad privada" propone modificaciones en distintos regímenes.
- En expropiaciones, establece que la utilidad pública será de interpretación restrictiva, incorpora el reconocimiento del lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación, exige el pago íntegro de la indemnización antes de la transferencia del dominio y fija un plazo máximo de 90 días para la ocupación temporánea anormal.
- Respecto de los desalojos, amplía la legitimación para solicitar la restitución de inmuebles a todo sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado. Además, habilita al juez a ordenar la entrega inmediata del inmueble cuando el derecho invocado resulte verosímil y prevé un plazo de hasta 10 días para ofrecer una solución habitacional cuando haya menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo.
- En la Ley de Tierras, el proyecto prohíbe la compra de tierras rurales por parte de Estados extranjeros y organismos vinculados, salvo pedido expreso de una provincia. También deroga el artículo 4 del decreto 1385/44, elimina el límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales y suprime el tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo para un mismo titular extranjero.
- En cuanto a la Ley de Manejo del Fuego, elimina las restricciones temporales que impedían modificar el uso de los terrenos afectados por incendios, aunque mantiene la obligación de realizar tareas de restauración. Asimismo, deroga la prohibición de desarrollar emprendimientos inmobiliarios o actividades agropecuarias durante 30 años en determinadas superficies incendiadas.
- Por último, la iniciativa crea el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble, que administrará una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria destinada a centralizar trámites, pagos de tasas y la emisión de informes y certificados de los registros inmobiliarios del país.