Los desafíos de Milei: el humo de la campaña anti-Argentina se disipa y el mundo sigue andando

Es sabido que la Argentina siempre encuentra motivos para asombrarse. Y en ese marco apareció el nuevo portavoz presidencial, Adrián Ravier, economista de profesión (“al lado de Adorni es von Mises”, ironizó un alto funcionario de la Casa Rosada, comparándolo con el referente histórico de la Escuela Austríaca). Ravier se fue de boca y sugirió que el dólar nunca podría llegar a $4.500: “a lo sumo a $1.800… es una posibilidad”. Seguramente habrá un vericueto técnico detrás de esa estimación, pero el problema no es el cálculo, sino quién lo dice. Un funcionario de ese calibre y preparación no puede agitar la soga del dólar “en la casa del ahorcado”, justamente, sin correr el riesgo de que alguien termine tirando de ella. Ya le pasó a Mauricio Macri.