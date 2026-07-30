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¿Es necesario que las mujeres voten? El debate que volvió a instalarse y la advertencia de la ONU

Un informe de ONU Mujeres advirtió sobre el retroceso de derechos en distintas partes del mundo. Mientras crecen movimientos que cuestionan conquistas históricas, una pregunta que parecía pertenecer al pasado vuelve a aparecer: ¿qué tan irreversibles son los derechos?

Mujeres votando por primera vez en Argentina en 1947.
Mujeres votando por primera vez en Argentina en 1947.
Ale Casas Cau
Por Ale Casas Cau Hace 15 Hs

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Temas Organización de las Naciones Unidas
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