¿Es necesario que las mujeres voten? El debate que volvió a instalarse y la advertencia de la ONU
Un informe de ONU Mujeres advirtió sobre el retroceso de derechos en distintas partes del mundo. Mientras crecen movimientos que cuestionan conquistas históricas, una pregunta que parecía pertenecer al pasado vuelve a aparecer: ¿qué tan irreversibles son los derechos?
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