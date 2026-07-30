Interna en el Ersept: Ingrid Lausberg desmiente diferencias con José Ascárate

Tras la escalada de versiones y cruces administrativos que dieron cuenta de tensiones dentro del Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), la subinterventora, Ingrid Lausberg, emitió una declaración pública para desestimar conflictos personales con el interventor, José Ascárate, y buscar llevar calma a la gestión.
La pronunciación se produjo luego de la difusión de planteos internos sobre el reparto de atribuciones en la conducción. Ante este panorama, Lausberg sostuvo: “Ante las manifestaciones públicas difundidas en las últimas horas, considero oportuno expresar que mi compromiso continúa siendo el mismo: desempeñar las funciones que me fueron encomendadas con responsabilidad, transparencia y absoluto respeto por las instituciones”.
En el mismo escrito, la subinterventora buscó encauzar la relación de trabajo en el ente regulador provincial: “No existen diferencias de orden personal con el titular del Ersept. Mi designación responde al objetivo de contribuir a optimizar y fortalecer el funcionamiento del Ente, desde el ámbito de las competencias que me fueron asignadas. En ese marco, brego por la armonía, la unidad de acción y el trabajo coordinado entre todas las áreas”.
Trabajar con seriedad
Finalmente, Lausberg concluyó remarcando la línea con la que pretende llevar su labor en la entidad encargada de fiscalizar los servicios de luz y agua en la provincia: “Mi responsabilidad es continuar trabajando con seriedad, honrar la confianza depositada en mí y cumplir con las obligaciones inherentes al cargo. Reafirmo mi compromiso con una gestión basada en el diálogo, el respeto institucional, la legalidad y la vocación de servicio, poniendo siempre por delante el interés público y el correcto funcionamiento del Ersept”.