Interna en el Ersept: Ingrid Lausberg desmiente diferencias con José Ascárate

Trabajar con seriedad

Finalmente, Lausberg concluyó remarcando la línea con la que pretende llevar su labor en la entidad encargada de fiscalizar los servicios de luz y agua en la provincia: “Mi responsabilidad es continuar trabajando con seriedad, honrar la confianza depositada en mí y cumplir con las obligaciones inherentes al cargo. Reafirmo mi compromiso con una gestión basada en el diálogo, el respeto institucional, la legalidad y la vocación de servicio, poniendo siempre por delante el interés público y el correcto funcionamiento del Ersept”.