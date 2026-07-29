Seguridad

Detienen a cuatro tucumanos acusados de lavar U$S14 millones del Comando Vermelho

Por primera vez en la historia, el fiscal federal Chit sumó indicios de vínculo de esta región con la poderosa organización criminal de Brasil. Cómo era el mecanismo de la maniobra que habría realizado. Dos hombres y sus madres quedaron tras las rejas.

PRESENCIA. El Comando Vermelho está asociado con diferentes actividades ilícitas.
PRESENCIA. El Comando Vermelho está asociado con diferentes actividades ilícitas.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Cuatro tucumanos fueron detenidos acusados de lavar U$S 14 millones para la organización criminal brasileña Comando Vermelho, en una causa liderada por el fiscal Chit.
  • Los imputados son dos hombres y sus madres. La justicia federal fundamentó los arrestos tras hallar indicios inéditos de la operatividad del grupo narcocriminal en la región.
  • El caso marca un hito judicial al confirmar la presencia de estructuras del narcotráfico brasileño en Argentina, lo que impulsará mayor control sobre el lavado de activos.
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