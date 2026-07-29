Seguridad

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes

Delincuentes simularon ser operadores de la empresa de la tarjeta de la víctima, sacaron sus datos y gestionaron préstamos en tres cuentas bancarias.

La víctima realizó la denuncia penal y la causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal.
La víctima realizó la denuncia penal y la causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal.
Por Micaela Pinna Otero Hace 2 Min

Resumen para apurados

  • Una docente de Yerba Buena sufrió el 1 de abril una estafa por más de $11 millones, tras ser engañada por delincuentes que simularon ser operadores telefónicos de su tarjeta.
  • Tras un reclamo por un cobro erróneo, delincuentes la guiaron por videollamada para acceder a sus cuentas de Naranja X, Banco Macro y Nación, transfiriendo los préstamos.
  • La Justicia investiga el hecho como estafa y la defensa pidió anular los créditos por superar la capacidad de pago. Expertos instan a no dar claves ni hacer videollamadas.
Resumen generado con IA
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