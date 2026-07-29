Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes

Resumen para apurados
- Una docente de Yerba Buena sufrió el 1 de abril una estafa por más de $11 millones, tras ser engañada por delincuentes que simularon ser operadores telefónicos de su tarjeta.
- Tras un reclamo por un cobro erróneo, delincuentes la guiaron por videollamada para acceder a sus cuentas de Naranja X, Banco Macro y Nación, transfiriendo los préstamos.
- La Justicia investiga el hecho como estafa y la defensa pidió anular los créditos por superar la capacidad de pago. Expertos instan a no dar claves ni hacer videollamadas.
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