Griselda Siciliani estalló contra la campaña anti-Argentina: "No vengan a querer darnos lecciones"

El cierre con una frase que recordó el Mundial de Qatar 2022

Para concluir su publicación, Siciliani recurrió al humor y cerró su descargo con una frase que se convirtió en un clásico entre los argentinos tras la victoria de la Scaloneta frente a Francia en la final del Mundial de Qatar 2022. "Y, cuarto: Francia", escribió la actriz, en un guiño que rápidamente fue asociado por los usuarios con aquella histórica consagración de la Selección Argentina.