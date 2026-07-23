Griselda Siciliani estalló contra la campaña anti-Argentina: "No vengan a querer darnos lecciones"

Resumen para apurados
- La actriz Griselda Siciliani criticó la campaña internacional contra Argentina tras perder la final del Mundial 2026 ante España y pidió no recibir lecciones externas.
- La publicación en redes se suma a los mensajes de Lali Espósito y María Becerra. Siciliani denunció estigmatización y también pidió repensar problemáticas sociales internas.
- El descargo refleja la postura de figuras públicas frente al debate global sobre el país y reaviva discusiones internas sobre identidad, racismo y discriminación social.
Griselda Siciliani se convirtió en una de las figuras argentinas que decidió alzar la voz luego de las críticas que recibió la Argentina tras la final del Mundial 2026.
De esta manera, se sumó a otras artistas que también salieron en defensa de la Scaloneta. En los últimos días, Lali Espósito había respondido con un irónico mensaje a los cuestionamientos internacionales, mientras que María Becerra exhibió la bandera argentina durante su presentación en Barcelona, días después de haber interpretado el Himno Nacional en la final del torneo organizado por la FIFA.
"Primero: no vengan de afuera a querer darnos lecciones", escribió la actriz al comienzo de una historia publicada en Instagram, donde además dejó ver un fragmento de la camiseta de la Selección Argentina como fondo, en alusión al debate que se instaló en torno al país en redes sociales y medios internacionales.
En la continuidad de su descargo, sostuvo que existe una campaña destinada a desacreditar no solo al seleccionado nacional, sino también a los argentinos. "Segundo: orgullosa de ser Argentina. La campaña de estigmatización es un asco", afirmó.
La reflexión de Griselda Siciliani sobre la situación del país
Más adelante, la actriz dirigió un mensaje a sus seguidores con una reflexión sobre el contexto sociopolítico argentino y llamó a revisar algunas problemáticas internas.
"Tercero: puertas adentro, aprovecharía para repensarnos. En Buenos Aires, por ejemplo, si sos marrón la policía te pide el documento en la calle sin ningún motivo y de manera ilegal (entre otras prácticas de este estilo)", expresó.
El cierre con una frase que recordó el Mundial de Qatar 2022
Para concluir su publicación, Siciliani recurrió al humor y cerró su descargo con una frase que se convirtió en un clásico entre los argentinos tras la victoria de la Scaloneta frente a Francia en la final del Mundial de Qatar 2022. "Y, cuarto: Francia", escribió la actriz, en un guiño que rápidamente fue asociado por los usuarios con aquella histórica consagración de la Selección Argentina.