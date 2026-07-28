El Gobierno volvió a afirmar que el 40% de los estudiantes de Medicina de la UBA son extranjeros y la universidad lo desmintió

La cifra que volvió a generar polémica

El porcentaje mencionado por Ravier no es nuevo. Se trata del mismo dato que el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, había difundido en mayo, antes de una marcha universitaria federal, cuando aseguró que "cerca del 40%" de los estudiantes de Medicina de la UBA y "el 51%" de los de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) eran extranjeros.