El Gobierno volvió a afirmar que el 40% de los estudiantes de Medicina de la UBA son extranjeros y la universidad lo desmintió
El vocero presidencial, Adrián Ravier, reiteró que el 39% de los alumnos de Medicina de la UBA provienen de otros países para defender el cobro de aranceles. El vicerrector Emiliano Yacobitti respondió con datos oficiales y cuestionó esa cifra.
Resumen para apurados
- El Gobierno afirmó este martes que el 39% de alumnos de Medicina de la UBA son extranjeros para respaldar el cobro de aranceles, cifra que la universidad desmintió categóricamente.
- Ravier insistió con datos del Ejecutivo, pero el vicerrector Yacobitti precisó que, según cifras oficiales, los extranjeros representan el 28% total y el 6,1% de los ingresantes.
- La controversia mantiene abierto el debate sobre el arancelamiento a estudiantes extranjeros no residentes y anticipa reuniones entre ambas partes para contrastar estadísticas.
El Gobierno nacional volvió a sostener este martes que casi cuatro de cada 10 estudiantes de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) son extranjeros, una afirmación que ya había generado polémica dos meses atrás durante la cuarta marcha federal universitaria. El vocero presidencial, Adrián Ravier, reiteró ese dato para defender la posibilidad de que las universidades nacionales cobren aranceles a alumnos extranjeros, aunque desde la UBA volvieron a rechazar esa estadística con cifras oficiales.
Durante su conferencia de prensa semanal, Ravier aseguró que existe "un alto porcentaje de estudiantes en facultades de Medicina que son extranjeros" y, ante una consulta periodística, precisó que el porcentaje alcanza "prácticamente un 40%".
"Un 39% exacto es el dato que tengo ahora de la Universidad de Buenos Aires. Si es falso lo revisaremos", afirmó el funcionario, quien asumió la vocería presidencial a fines de junio en reemplazo de Manuel Adorni.
El vocero utilizó ese dato para respaldar la política del Gobierno que habilita a las universidades nacionales a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros. Aclaró que esa facultad no obliga a las casas de estudio a implementarlos, pero sostuvo que el objetivo es "cuidar el dinero de los argentinos".
La cifra que volvió a generar polémica
El porcentaje mencionado por Ravier no es nuevo. Se trata del mismo dato que el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, había difundido en mayo, antes de una marcha universitaria federal, cuando aseguró que "cerca del 40%" de los estudiantes de Medicina de la UBA y "el 51%" de los de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) eran extranjeros.
Sin embargo, esa afirmación fue cuestionada a partir de los datos oficiales publicados por la propia UBA correspondientes a 2024, el último año con estadísticas disponibles.
Según esos registros, la Facultad de Medicina contaba con 13.403 estudiantes extranjeros sobre un total de 47.790 alumnos, lo que representa el 28% de la matrícula y no el 40% mencionado por el Gobierno.
En el caso de la UNLP, un informe de la Facultad de Ciencias Económicas indicó que los estudiantes extranjeros representaban el 23% de la matrícula de Ciencias Médicas, también por debajo del 51% citado por el Ejecutivo.
La respuesta de la UBA
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, retomó esos antecedentes para responder a las declaraciones de Ravier y difundió nuevos datos correspondientes a los ingresantes de 2026.
Según precisó, de los más de 70.000 estudiantes que comenzaron este año en la universidad, aquellos con residencia temporal, transitoria o precaria representan apenas el 2,5% del total.
En la Facultad de Medicina, ese porcentaje asciende al 6,1%. En Odontología alcanza el 4,1%, en Ingeniería el 2,7% y en el resto de las facultades se mantiene por debajo del 2%.
Además, Yacobitti recordó que desde 2022 la UBA exige a los aspirantes provenientes de países no hispanohablantes acreditar un nivel C1 de español, equivalente al dominio de un hablante nativo.
El dirigente universitario también invitó al Gobierno a mantener una reunión para "analizar los datos" con información precisa.
El Gobierno ratificó su postura
Lejos de rectificar sus dichos, Ravier volvió a defender la cifra horas después a través de un cuadro estadístico atribuido al subsecretario Alejandro Álvarez.
Ese informe sostiene que los estudiantes extranjeros representan el 39% de los alumnos regulares de Medicina de la UBA y el 51% de la UNLP. Además, incluye porcentajes de otras universidades nacionales: 32% en Rosario, 12% en Mar del Plata, 11% en la Patagonia San Juan Bosco y 8% en Comahue, La Matanza y La Rioja, con un promedio general del 21%.
En ese contexto, el vocero insistió en que esos estudiantes "disfrutan gratis de los servicios financiados por los pagadores de impuestos argentinos", en línea con el argumento que el Gobierno ya había utilizado para defender la posibilidad de que las universidades nacionales cobren aranceles a alumnos extranjeros.