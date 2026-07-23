Antonela Roccuzzo rompió el silencio en medio de la campaña anti-Argentina

Lo hizo a través de un reposteo en su cuenta de Instagram de una publicación de Connie Ansaldi. El mensaje estaba acompañado por la frase: "Orgullosa de ser ARGENTINA" y una imagen con un texto que decía: "Argentina es como las familias: los de adentro nos puteamos, pero llega a venir uno de afuera a decir algo de nosotros Y TE COMEMOS EL HÍGADO".