Antonela Roccuzzo rompió el silencio en medio de la campaña anti-Argentina

Resumen para apurados
- Antonela Roccuzzo defendió públicamente a la Argentina en Instagram tras la derrota en la final del Mundial 2026, frente a una fuerte campaña de críticas internacionales al país.
- La reacción surge tras comentarios despectivos de figuras globales como Samuel L. Jackson y Mia Khalifa, luego del triunfo de España sobre la Selección albiceleste.
- La postura de Roccuzzo reaviva el debate sobre la imagen del país y muestra un respaldo masivo de celebridades y usuarios frente al desprestigio internacional.
A pocos días de la derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026, Antonela Roccuzzo rompió el silencio y se pronunció en medio de la campaña anti-Argentina que ganó fuerza durante y después de la Copa del Mundo.
Luego de mantenerse alejada de la exposición pública y enfocada en su vida familiar desde su regreso a Rosario, procedente de Miami, la esposa de Lionel Messi utilizó sus redes sociales para expresar su postura frente a las críticas que recibió el país.
Lo hizo a través de un reposteo en su cuenta de Instagram de una publicación de Connie Ansaldi. El mensaje estaba acompañado por la frase: "Orgullosa de ser ARGENTINA" y una imagen con un texto que decía: "Argentina es como las familias: los de adentro nos puteamos, pero llega a venir uno de afuera a decir algo de nosotros Y TE COMEMOS EL HÍGADO".
La publicación también recibió el "Me gusta" de Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, del productor musical Bizarrap, de la actriz Eva De Dominici y de la propia Antonela Roccuzzo, además de más de 212.000 usuarios.
En los comentarios, personas de distintos países de América expresaron su apoyo a la Argentina. Entre ellas hubo mensajes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Cómo surgió la campaña anti-Argentina
La derrota de la Selección en la final del Mundial 2026 frente a España dio paso a una fuerte ola de críticas en redes sociales y en distintos medios internacionales. Lo que comenzó como un análisis deportivo derivó en una campaña de desprestigio hacia el país y su selección.
Entre las voces más resonantes estuvo la del actor Samuel L. Jackson, quien calificó a la Argentina como el "país más racista del mundo" a través de Instagram. También el actor Pedro Pascal se burló del país, mientras que la actriz Mia Khalifa cuestionó al seleccionado argentino, al que definió como "sucio" y sostuvo que prefería apoyar a "una potencia colonial" antes que al equipo albiceleste.
A esas expresiones se sumó el escritor Arturo Pérez-Reverte, quien escribió en X que la Selección representó "la parte más violenta e irracional de cierta detestable sociedad".
La polémica también alcanzó al cantante Niall Horan, que debió pedir disculpas luego de respaldar una publicación que ponía en duda la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
En el plano periodístico, Josep Pedrerol y el diario británico The Telegraph también difundieron críticas centradas en la actitud de los jugadores argentinos durante el torneo.
Por su parte, la cantante Rosalía pidió disculpas después de una controversia surgida en TikTok y explicó que su interacción con un contenido crítico hacia la Argentina había sido un error involuntario de navegación.