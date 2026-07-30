¿Cuánto debe Tucumán y quiénes son los acreedores de la provincia?

¿Cuánto es el endeudamiento del sector público de Tucumán? ¿A quiénes le debe la provincia? ¿Es sostenible el nivel de deuda pública? La primera respuesta: el stock de deuda existente al 31 de marzo pasado rozó los $153.000 millones. Esa cifra responde al tercer interrogante: el pasivo está bajo control porque representa casi el 3% del presupuesto vigente. Aún más, la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo debe destinar un 2,5% del total de gastos pautados para este año para atender los vencimientos de capital e intereses de los compromisos asumidos con los acreedores del Estado. La ley vigente le brinda la posibilidad de usar hasta un 10% del presupuesto para ese destino. Respecto de quiénes son los acreedores, la dinámica financiera muestra un cambio de tendencia. Usualmente, el principal acreedor de la Provincia era el Gobierno Nacional. En la actualidad, eso se reparte casi en partes iguales entre el poder central y la banca privada. El Poder Ejecutivo hizo uso de un financiamiento de casi $80.000 millones por parte del Banco Macro, el agente financiero de la provincia.
El ministro de Economía, Daniel Abad, destacó que la Provincia no se ha endeudado en moneda extranjera y, por esa razón, los pasivos están bajo control. “La foto de la deuda pública, como de las cuentas del Estado, es completamente diferente a la que recibimos al asumir la gestión. Endeudarse no es malo en la medida que ese compromiso tienda a sostener las obligaciones y encarar obras, como lo estamos haciendo, pese a la caída de los ingresos nacionales y provinciales”, indicó el funcionario a LA GACETA. Los créditos que se toman ante organismos internacionales están nominados en dólares, pero en la contabilidad pública aparecen pesificados. Uno de ellos es por $140 millones, tomados para ejecutar trabajos hídricos. En cuanto a los títulos públicos, el endeudamiento no llega a ser comprometedor para el frente fiscal; las planillas oficiales muestran que por los Consadep (II, III y IV) y por los Bonos de Conversión de Deuda Pública 2031 (Condep 2031), un título de deuda pública interna para reestructurar pasivos y acuerdos financieros, operando en pesos bajo la tasa Badlar, la Provincia denuncia una deuda total que ronda los $ 10.000 millones.
La segunda obligación más importante que se observa en las planillas difundidas por la Contaduría General de la Provincia corresponde a la asistencia del Banco Nación para cancelar la a deuda con el eliminado Fondo Federal para el Desarrollo Provincial, por $55.190 millones.
Al igual que lo hace el Gobierno nacional, la Provincia apela a la estrategia denominada “roll over”, estirando el plazo de vencimiento de las deudas, con el fin de no comprometer los recursos que ingresan por transferencias de coparticipación federal, la garantía de todo endeudamiento público. “Estamos obligados a apelar a ese sistema para atender los gastos de funcionamiento, el pago de salarios, en un escenario donde se agotó el Fondo Anticíclico y de contracción del gasto público”, señaló. En ese aspecto, Abad recordó que hubo una merma de partidas equivalente al 20% en gran parte de las áreas de la administración pública y, desde marzo pasado, aplicada a los entes autárquicos y descentralizados.
El endeudamiento público volvió al debate político, luego de que se conocieran las cifras del consolidado de las provincias al primer trimestre del año. El stock de deuda consolidado de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) totalizó $32,6 billones al cierre del período de referencia, de acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provincial (DNAP). Medido en moneda constante, dicha cifra equivale a un crecimiento del stock del 7% respecto a igual período de 2025. De esta forma, la deuda provincial representó el 3,4% del PBI, cuando un año atrás era del 3,2%. Tomando los datos de los primeros trimestres de los últimos veinte años, la deuda pública provincial en este 2026 exhibe uno de los menores niveles, ubicándose solo por encima del 2025 en relación con el PBI, expone un informe elaborado por Politikon Chaco.
Provincia de Buenos Aires
Los mayores stocks de deuda pública en pesos corrientes se observan en la provincia de Buenos Aires con $16,7 billones y concentrando el 51,1% del total de la deuda subnacional; le sigue Córdoba con $4,3 billones y 13,1% de participación; y CABA completa el podio con $2,5 billones. A su vez, otras tres provincias superan el billón de pesos de stock de deuda: Santa Fe con $1,8 billones (5,4% del total); Neuquén con $1,1 billones (3,2%) y Mendoza con $1 billón (3,2%).