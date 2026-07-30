¿Cuánto debe Tucumán y quiénes son los acreedores de la provincia?

El ministro de Economía, Daniel Abad, destacó que la Provincia no se ha endeudado en moneda extranjera y, por esa razón, los pasivos están bajo control. “La foto de la deuda pública, como de las cuentas del Estado, es completamente diferente a la que recibimos al asumir la gestión. Endeudarse no es malo en la medida que ese compromiso tienda a sostener las obligaciones y encarar obras, como lo estamos haciendo, pese a la caída de los ingresos nacionales y provinciales”, indicó el funcionario a LA GACETA. Los créditos que se toman ante organismos internacionales están nominados en dólares, pero en la contabilidad pública aparecen pesificados. Uno de ellos es por $140 millones, tomados para ejecutar trabajos hídricos. En cuanto a los títulos públicos, el endeudamiento no llega a ser comprometedor para el frente fiscal; las planillas oficiales muestran que por los Consadep (II, III y IV) y por los Bonos de Conversión de Deuda Pública 2031 (Condep 2031), un título de deuda pública interna para reestructurar pasivos y acuerdos financieros, operando en pesos bajo la tasa Badlar, la Provincia denuncia una deuda total que ronda los $ 10.000 millones.