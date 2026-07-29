Los nombres que ya están lanzados en la carrera para gobernador de Tucumán

Resumen para apurados
- Partidos y dirigentes tucumanos iniciaron la carrera para la gobernación de Tucumán, de cara a los comicios provinciales confirmados para el 9 de mayo de 2027.
- Con la fecha electoral ya fijada, las distintas fuerzas políticas provinciales aceleran sus armados internos y empiezan a definir a sus principales candidatos.
- El inicio temprano de la campaña reconfigurará el escenario político en Tucumán y definirá la disputa por el Poder Ejecutivo provincial en los próximos años.
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