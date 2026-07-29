Política

Los nombres que ya están lanzados en la carrera para gobernador de Tucumán

Con el 9 de mayo de 2027 como fecha confirmada para los comicios, los partidos empiezan a definir sus principales candidaturas.

CASA DE GOBIERNO DE TUCUMÁN. SEDE OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO. Imagen ilustrativa de MOPyT
CASA DE GOBIERNO DE TUCUMÁN. SEDE OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO. Imagen ilustrativa de MOPyT
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Partidos y dirigentes tucumanos iniciaron la carrera para la gobernación de Tucumán, de cara a los comicios provinciales confirmados para el 9 de mayo de 2027.
  • Con la fecha electoral ya fijada, las distintas fuerzas políticas provinciales aceleran sus armados internos y empiezan a definir a sus principales candidatos.
  • El inicio temprano de la campaña reconfigurará el escenario político en Tucumán y definirá la disputa por el Poder Ejecutivo provincial en los próximos años.
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