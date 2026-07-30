Explosión en un edificio céntrico: sin fecha de regreso para los evacuados

Pasaron más de 48 horas de la explosión que sacudió un edificio de Monteagudo al 100 y provocó la muerte de un médico de 43 años, y los vecinos aún esperan una autorización que les permita recuperar la rutina. Aunque las pericias descartaron daños estructurales en el inmueble, las familias evacuadas todavía no pueden regresar a sus departamentos porque el lugar permanece sin los servicios básicos de agua, gas y energía eléctrica.
Durante la jornada de ayer, algunos propietarios ingresaron de manera momentánea para retirar ropa, documentos y otros objetos personales. El acceso se realizó de forma controlada y con la asistencia del portero del edificio, que permanece allí habilitando el ingreso únicamente a quienes necesitan buscar pertenencias.
La principal tranquilidad llegó tras las inspecciones realizadas por Defensa Civil y personal de Catastro, que confirmaron que la estructura del edificio no sufrió daños. Los problemas mayores afectan en el tercer piso, donde ocurrió la explosión y el posterior incendio, un sector que continúa clausurado mientras avanzan las pericias judiciales.
No obstante, la ausencia de servicios impide que los residentes vuelvan a ocupar sus viviendas. Es que en este tipo de emergencias, el corte de los suministros se realiza por seguridad según confirmó en las últimas horas la subcomisaria Mariana Navarro, segunda jefa de la Comisaría Seccional Primera de Capital, y su restitución no depende únicamente del estado de la estructura. Antes de rehabilitar la energía eléctrica, el gas y el agua deben concluir las inspecciones de Bomberos y Defensa Civil para descartar riesgos adicionales, como posibles cortocircuitos o pérdidas de gas. Recién después las empresas prestatarias pueden intervenir para restablecer los servicios de manera coordinada, una instancia que todavía permanece pendiente en Monteagudo al 100.
Por esa razón, alrededor de 60 personas continúan alojadas en casas de familiares, amigos o incluso en un hotel de San Luis al 100 dispuesto por la inmobiliaria que administra el edificio, a la espera de que finalicen los trabajos necesarios para rehabilitar el inmueble.
En diálogo con LG Play, una vecina del inmueble que habita en el octavo piso, confirmó que su departamento ni su piso sufrieron daños, pero indicó que de todas maneras no tiene permitido quedarse allí. “Nos dijeron que hasta que el edificio esté en condiciones no podemos regresar. Mientras tanto estamos alojados en un hotel junto con los demás vecinos. Estamos bien, pero hay que esperar”, relató.
Sin fecha
La mujer agregó que todavía no recibieron una fecha estimada para volver a sus hogares. “No sabemos nada todavía”, respondió y confirmó que el único sector inhabilitado es el tercer piso, mientras que el resto de los departamentos puede ser visitado de manera transitoria por sus propietarios para retirar elementos indispensables. Respecto de las causas de la explosión sostuvo que no recibieron ninguna información.
Mientras la investigación avanza, la prioridad para quienes viven en el edificio pasa por recuperar cuanto antes la posibilidad de volver a sus casas. Aunque el regreso definitivo dependerá de que concluyan las verificaciones técnicas y se restablezcan los servicios básicos que hoy mantienen al edificio inhabitable.