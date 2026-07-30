Explosión en un edificio céntrico: sin fecha de regreso para los evacuados

No obstante, la ausencia de servicios impide que los residentes vuelvan a ocupar sus viviendas. Es que en este tipo de emergencias, el corte de los suministros se realiza por seguridad según confirmó en las últimas horas la subcomisaria Mariana Navarro, segunda jefa de la Comisaría Seccional Primera de Capital, y su restitución no depende únicamente del estado de la estructura. Antes de rehabilitar la energía eléctrica, el gas y el agua deben concluir las inspecciones de Bomberos y Defensa Civil para descartar riesgos adicionales, como posibles cortocircuitos o pérdidas de gas. Recién después las empresas prestatarias pueden intervenir para restablecer los servicios de manera coordinada, una instancia que todavía permanece pendiente en Monteagudo al 100.