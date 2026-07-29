OpiniónColumnas La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj Se acabó la especulación, espetó el gobernador en un mensaje que no sólo tuvo como destinataria a la oposición; también a los propios. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Marcelo Aguaysol Hace 15 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes Tras la explosión en Monteagudo 120, investigan si todo estaba en regla en el edificio Murió el hombre que estaba internado por la explosión del edificio de Monteagudo al 100 La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj Venta libre de 10 medicamentos: “Que se liberen no significa que no tengan contraindicaciones” Ranking notas premium Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa Proponen refuncionalizar el complejo deportivo Nicolás Avellaneda: qué actividades se podrían hacer Elecciones el 9M: el tablero de certezas de Jaldo, el misterio de Chahla y el apuro opositor