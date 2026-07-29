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La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

Se acabó la especulación, espetó el gobernador en un mensaje que no sólo tuvo como destinataria a la oposición; también a los propios.

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 15 Hs

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