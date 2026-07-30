Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?

El edificio céntrico donde se produjo la explosión el lunes pasado figuraba en una lista de inmuebles que, en 2018, la Dirección de Catastro municipal había elaborado para detallar cuáles eran las construcciones de la capital que no estaban en regla. ¿Qué pasó después? ¿Estaba el inmueble autorizado para ser habitado? Esas son algunas de las preguntas que las autoridades están tratando de esclarecer por estas horas. A raíz del hecho, hay una persona fallecida, además de los daños que se produjeron en las viviendas.