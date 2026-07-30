Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?

El edificio céntrico donde se produjo la explosión el lunes pasado figuraba en una lista de inmuebles que, en 2018, la Dirección de Catastro municipal había elaborado para detallar cuáles eran las construcciones de la capital que no estaban en regla. ¿Qué pasó después? ¿Estaba el inmueble autorizado para ser habitado? Esas son algunas de las preguntas que las autoridades están tratando de esclarecer por estas horas. A raíz del hecho, hay una persona fallecida, además de los daños que se produjeron en las viviendas.
Jonathan Stisman, de 43 años, murió ayer debido a las heridas sufridas en la explosión que se produjo en su departamento del tercer piso de Monteagudo 120. El hombre, que era médico, permanecía internado en el Centro de Salud, a donde había ingresado el lunes por la noche con quemaduras que comprometían el 80% de su cuerpo.
Hipótesis
Mientras los vecinos evalúan las pérdidas materiales, las primeras hipótesis sugieren que el siniestro se habría originado por una pérdida de gas en el artefacto de la cocina. Sin embargo, las autoridades remarcaron que aún se aguardan los resultados de las pericias técnicas definitivas para determinar las causas exactas del hecho.
Rubén Fernández, director de Defensa Civil de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, explicó que en un primer momento están trabajando en cuestiones urgentes que tienen que ver con la seguridad de los vecinos del edificio. En las próximas horas se determinarán cuáles eran las condiciones que presentaba el inmueble y si estaba en regla o no.
La pesquisa
A raíz de esta tragedia, según fuentes de la investigación, se conoció que el edificio tendría antecedentes de distintas irregularidades. Los registros mostrarían que las primeras anomalías se habían detectado en 2003. En marzo de ese año, las direcciones de Catastro y de Defensa Civil municipal habían advertido sobre la falta de medidas básicas de seguridad, determinando que el inmueble no se encontraba en condiciones de habitabilidad, remarcaron las fuentes consultadas.
En aquel momento, un decreto de la Intendencia al parecer enumeraba fallas y alteraciones en el proyecto de obra, por lo que entonces se disponía el desalojo del edificio, que ya estaba habitado, según informaron.
Inspecciones
Las inspecciones de oficio realizadas por Catastro detectaron un abanico de alteraciones no autorizadas; entre otras, alteración de balcones, reubicación de ascensores, aumento de la superficie de la terraza y la adición irregular de un octavo piso, entre otras cosas, especificaron las fuentes.
Quince años después, ediles de la capital advirtieron sobre situaciones extremas en varias torres que estaban en infracción, donde las familias convivían con garrafas en los pasillos y conexiones provisorias o “de obra” para la luz y el agua, según advierten las notas presentadas.
Un relevamiento realizado en 2018 por Catastro Municipal advirtió que sobre un universo de más de 600 edificaciones en la capital al menos 31 edificios estaban habitados sin el Certificado de Final de Obra ni la habilitación pertinente, figurando entre ellos la propiedad donde ocurrió la explosión.
Dudas por responder
Aunque las ordenanzas vigentes prohiben expresamente la ocupación de departamentos sin las certificaciones de Final de Obra y Habitabilidad, existirían todavía casos de inmuebles en la ciudad que llevan cerca de 20 años funcionando de manera irregular.
Según habían advertido los concejales en 2018, esta problemática deja al descubierto a cientos de propietarios e inquilinos que quedan desprotegidos frente a desarrolladoras o empresas que vendieron unidades sin regularizar la situación dominial ni las escrituras.
Por estas horas, las autoridades que investigan la causa por la explosión están centrando sus actuaciones en responder interrogantes clave que no solo tienen que ver con la causa principal del hecho, sino también con ciertas situaciones que podrían haber influido: ¿qué ocurrió tras las advertencias del municipio por las presuntas irregularidades en la obra?, ¿consiguió la administración del edificio adaptarse normativamente para lograr el Final de Obra o se otorgaron excepciones para su funcionamiento?