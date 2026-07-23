Tras las críticas contra la Argentina, el Gobierno busca arancelar la salud y la educación para extranjeros sin residencia

No obstante, la medida reabre el debate sobre el impacto real de los extranjeros en las arcas públicas. Según datos del vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, solo el 2,5% de los ingresantes a la universidad en 2026 fueron extranjeros sin residencia permanente. En el área de salud, las cifras son aún menores: el ministro bonaerense Nicolás Kreplak señaló que apenas el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones en la provincia corresponden a este grupo poblacional.