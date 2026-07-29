Soledad Molinuevo acusó a Jaldo de adelantar las elecciones por “estrategia política”: “Hace lo que le da la gana”

Para la legisladora libertaria, la modificación del calendario electoral tiene una motivación política. “Yo personalmente pienso que es una estrategia política más que una decisión institucional”, afirmó. En ese sentido, cuestionó que el Gobierno provincial no haya explicado cuáles serían los beneficios de adelantar los comicios para los tucumanos. “Cuando un gobernador cambia un calendario electoral tiene la obligación de explicarle a los tucumanos cuáles son los beneficios para ellos. Y eso no ocurrió”, sostuvo.