Política

Soledad Molinuevo acusó a Jaldo de adelantar las elecciones por “estrategia política”: “Hace lo que le da la gana”

La diputada nacional de La Libertad Avanza cuestionó el cambio del calendario electoral y sostuvo que el mandatario debería explicarles a los tucumanos qué beneficios tendrá la medida.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La diputada Soledad Molinuevo acusó al gobernador Osvaldo Jaldo de adelantar las elecciones en Tucumán para mayo de 2027 por una clara estrategia política oficialista.
  • El decreto de convocatoria aceleró los tiempos políticos. Tras la medida, La Libertad Avanza busca estructurar un frente opositor junto al PRO y sectores de la UCR.
  • La medida adelanta la campaña en Tucumán y obliga a la oposición a articularse, mientras LLA planea lanzar en agosto un proyecto de gobierno enfocado en la inversión.
Resumen generado con IA

La oficialización de las elecciones provinciales para el 9 mayo de 2027 aceleró la discusión política en Tucumán y puso en marcha, de manera anticipada, el tablero electoral. Desde La Libertad Avanza, la diputada nacional Soledad Molinuevo cuestionó la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo y aseguró que el adelantamiento no la tomó por sorpresa, aunque sí le llamó la atención la velocidad con la que fue oficializado.

“La verdad que no me llamó la atención. Había rumores ya de que se iban a adelantar, pero no nos esperábamos que sea oficializado tan rápido”, sostuvo durante una entrevista con LG Play. Molinuevo fue más allá y apuntó directamente contra el mandatario provincial. “Este gobernador nos tiene acostumbrados a hacer lo que le da la gana, así que la verdad que no me extraña”, lanzó.

Para la legisladora libertaria, la modificación del calendario electoral tiene una motivación política. “Yo personalmente pienso que es una estrategia política más que una decisión institucional”, afirmó. En ese sentido, cuestionó que el Gobierno provincial no haya explicado cuáles serían los beneficios de adelantar los comicios para los tucumanos. “Cuando un gobernador cambia un calendario electoral tiene la obligación de explicarle a los tucumanos cuáles son los beneficios para ellos. Y eso no ocurrió”, sostuvo. 

Con dardos a La Libertad Avanza, Jaldo puso fecha a las elecciones en Tucumán

Con dardos a La Libertad Avanza, Jaldo puso fecha a las elecciones en Tucumán

Con el decreto de convocatoria oficializado, Molinuevo consideró que Jaldo ingresó formalmente en la carrera electoral. “El decreto está, la decisión está tomada, así que puede decirse que ya el gobernador está en campaña”, afirmó. La diputada, incluso, cuestionó el tiempo que el mandatario dedica a la actividad política. Según planteó, Jaldo podría pasar más tiempo en condición de candidato que ejerciendo plenamente su función al frente del Poder Ejecutivo.

“Creo que debería estar más en el rol de gobernador, que es lo que es, que en el de candidato”, señaló.

Elecciones el 9M: el tablero de certezas de Jaldo, el misterio de Chahla y el apuro opositor

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Para Molinuevo, el adelantamiento obliga además a la oposición a acelerar su propio armado, aunque aclaró que La Libertad Avanza no piensa definir sus candidaturas a las apuradas. “No vamos a dejarnos apurar en nuestros tiempos por lo que haya decidido el oficialismo provincial”, aseguró. La intención, explicó, es construir “un armado prolijo y serio”.

JALDO Y MOLINUEVO. La libertaria apuntó contra el gobernador. JALDO Y MOLINUEVO. La libertaria apuntó contra el gobernador.

La Libertad Avanza busca una alianza opositora

De cara a las elecciones, Molinuevo confirmó que su espacio trabaja en la construcción de una alianza amplia para enfrentar al oficialismo provincial. En ese esquema incluyó al PRO y a dirigentes radicales que estén dispuestos a sumarse. “Queremos armar un frente, una alianza fuerte”, afirmó.

Jaldo cruzó a La Libertad Avanza tras convocar a elecciones para mayo de 2027: “Hay que hablar menos y prepararse más”

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La diputada consideró que quienes tengan “una real vocación de sacar adelante a Tucumán” deberían formar parte de ese espacio y sostuvo que no tendría sentido que las distintas fuerzas opositoras lleguen divididas a los comicios.

En ese marco también se refirió a Mariano Campero, quien integra el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados pero mantiene su propio partido en Tucumán y ha manifestado su intención de competir por la Gobernación.

Qué dice el decreto de Jaldo que convoca a las elecciones el 9 de mayo

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Molinuevo marcó diferencias con esa postura. Aseguró que La Libertad Avanza tiene un candidato al que respalda, aunque todavía no fue oficializado, y cuestionó que alguien pretenda sumarse al espacio manteniendo una estructura partidaria propia y con aspiraciones personales.

“La Libertad Avanza es un espacio abierto”, sostuvo, aunque remarcó que el objetivo es sumar dirigentes que quieran “aportar” y no llegar al espacio únicamente con una candidatura en mente.

Soledad Molinuevo. Soledad Molinuevo.

Críticas al interior: “La gente está resignada”

Molinuevo también aprovechó la entrevista para describir el escenario que, según afirmó, encontró durante sus recorridas por distintas localidades del interior tucumano.

La diputada aseguró que existe un fuerte nivel de resignación entre los vecinos frente a la falta de servicios y las condiciones de vida. “La gente está resignada a vivir en el barro, está resignada a vivir sin cloacas, a vivir en la mugre”, afirmó.

Osvaldo Jaldo regresó a la actividad y confirmó que las elecciones provinciales serán el 9 de mayo de 2027

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Para la legisladora, esas situaciones no deberían ser consideradas normales y planteó que uno de los desafíos de su espacio consiste en modificar esa percepción.

“El primer paso para empezar un cambio es hacer que la gente despierte y deje de resignarse”, sostuvo.

También cuestionó la dependencia de los fondos públicos y los mecanismos de asistencia social que, según su mirada, condicionan la vida política en distintas comunas. “Vemos delegados que se creen dueños no solo del territorio, sino de la gente”, lanzó.

Jaldo llegó a Tucumán y el decreto de elecciones será su primer paso institucional

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En ese contexto, aseguró que percibe un creciente hartazgo social y se mostró confiada en las posibilidades electorales de la oposición. “Creo que estamos en un punto justo donde en Tucumán el hartazgo es grande y donde hay una oposición fuerte que hace muchos años no había”, evaluó.

Un proyecto para el Tucumán de los próximos 30 años

La diputada adelantó además que La Libertad Avanza presentará en agosto una plataforma de gobierno elaborada con profesionales de distintas áreas. El proyecto incluirá propuestas para sectores como salud, educación, producción y turismo.

Molinuevo sostuvo que Tucumán necesita recuperar el protagonismo que tuvo históricamente y cuestionó el rumbo actual de la provincia.

“Tucumán supo ser el faro del Norte, la mejor provincia del norte y ahora somos la última”, afirmó. A su entender, la provincia tiene un fuerte potencial productivo y turístico que todavía no fue aprovechado. Para revertir esa situación, propuso reducir el peso del Estado y fomentar la inversión privada.

“Necesitamos volver a poner a Tucumán en el foco del mundo para inversiones privadas”, sostuvo.

La diputada planteó que el objetivo debe ser avanzar hacia una provincia basada en “trabajo, mérito y esfuerzo” y alejarse del “clientelismo, el populismo y el plan”.

El respaldo a Milei y el escenario nacional

Molinuevo también rechazó las encuestas que muestran un eventual desgaste en la imagen del presidente Javier Milei. Aseguró que no confía en esos estudios y sostuvo que el electorado continúa respaldando el rumbo impulsado por el Gobierno nacional.

“Yo creo que la gente mantiene el apoyo a Milei”, afirmó.

La legisladora reconoció que todavía hay sectores que atraviesan dificultades económicas, pero defendió el rumbo de la administración nacional y aseguró que existe un cambio de modelo que la sociedad no estaría dispuesta a revertir.

“Es innegable el cambio en el modelo del país. Es innegable que la gente no quiere volver al pasado”, sostuvo.

En ese contexto, reivindicó además la reactivación de obras de infraestructura en Tucumán y cuestionó que el oficialismo provincial busque adjudicarse esos avances cuando, según planteó, habían permanecido paralizados durante años.

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