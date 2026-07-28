OpiniónColumnas Elecciones el 9M: el tablero de certezas de Jaldo, el misterio de Chahla y el apuro opositor Jaldo fijó la cancha para el 9 de mayo, mientras Rossana Chahla mantiene un misterio cargado de tensión y la oposición acelera sus fichas. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 5 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Osvaldo JaldoRossana ChahlaElecciones 2027 Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Decreto, listos…¡ya! El PJ y LLA se lanzan a la carrera electoral La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo? El desafío de formar mandos medios de alto desempeño Lo más popular Boca sufrió una dura goleada ante Riestra en el arranque el Clausura Las IA chinas ya son un problema para Silicon Valley La defensa de Nahir Galarza pidió revisar su condena a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo Milei renovó la promesa al campo de eliminar retenciones Ranking notas premium Las IA chinas ya son un problema para Silicon Valley Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral Elecciones el 9M: el tablero de certezas de Jaldo, el misterio de Chahla y el apuro opositor