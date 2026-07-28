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Elecciones el 9M: el tablero de certezas de Jaldo, el misterio de Chahla y el apuro opositor

Jaldo fijó la cancha para el 9 de mayo, mientras Rossana Chahla mantiene un misterio cargado de tensión y la oposición acelera sus fichas.

Elecciones el 9M: el tablero de certezas de Jaldo, el misterio de Chahla y el apuro opositor
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 5 Hs

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Temas Osvaldo JaldoRossana ChahlaElecciones 2027
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