Tras la explosión en Monteagudo 120, investigan si todo estaba en regla en el edificio

Resumen para apurados
- Autoridades de San Miguel de Tucumán investigan las habilitaciones tras una explosión por fuga de gas que dejó un herido grave el lunes en un edificio de Monteagudo 120.
- Catastro revisa el Certificado de Final de Obra mientras descartan fallas estructurales. El caso revive la alarma de 2018, cuando 31 edificios operaban de forma irregular.
- La investigación busca garantizar el retorno seguro de más de 60 evacuados e impulsar mayores controles municipales para evitar futuros siniestros en la ciudad.
¿El edificio estaba habilitado? ¿Contaba con el correspondiente certificado de Final de Obra? ¿Cumplía con todas las exigencias municipales? ¿Las instalaciones de gas y de los demás servicios estaban en condiciones? Son algunas de las preguntas que comenzaron a surgir después de la explosión y el posterior incendio registrados el lunes por la tarde en un edificio ubicado en Monteagudo 120, en San Miguel de Tucumán. El siniestro dejó como saldo una persona internada en grave estado, viviendas con importantes daños y más de 60 personas evacuadas.
Mientras avanzan las investigaciones para determinar qué provocó la explosión y si realmente una fuga de gas como se cree, las autoridades municipales también comenzaron a revisar las condiciones edilicias del inmueble. Una de las primeras conclusiones es tranquilizadora: en principio, la estructura del edificio no presenta daños que comprometan su estabilidad. Sin embargo, esa evaluación no cierra la pesquisa.
Rubén Fernández, director de Defensa Civil de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, explicó que durante las primeras horas se concentraron en atender las cuestiones urgentes derivadas del incendio y garantizar la seguridad de las personas.
Fernández también hizo referencia a las condiciones de seguridad contra incendios que pudo observar durante el operativo. “Observé que contaba con las medidas de seguridad y eso permitió una primera intervención hasta que trabajó Bomberos”, señaló. El funcionario mencionó entre esos elementos los nichos hidrantes y las mangueras, además de otros dispositivos destinados a facilitar una primera respuesta ante un incendio.
Ayer, autoridades de la Dirección de Catastro municipal se hicieron presentes en el edificio de Monteagudo 120. De acuerdo con lo informado, se inició una investigación para establecer si el inmueble contaba con el correspondiente Certificado de Final de Obra. Ese documento resulta clave porque acredita que una construcción fue terminada de acuerdo con el proyecto aprobado y con las condiciones exigidas por la normativa municipal.
El siniestro vuelve a poner sobre la mesa un problema que San Miguel de Tucumán ya había detectado años atrás. Un relevamiento realizado en 2018 había encendido las alarmas. En aquel momento, sobre un universo de más de 600 edificios construidos en la ciudad, se había detectado que al menos 31 estaban habitados sin contar con la habilitación pertinente. Algunos de esos inmuebles llevaban años ocupados. En aquel momento, concejales habían advertido sobre situaciones consideradas críticas, con edificios habitados con garrafas en los pasillos y medidores “de obra” de agua y electricidad, condiciones que planteaban riesgos para quienes vivían allí.
Esta situación, aseguran, se fue regularizando. El presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC), Jorge Garber, sostuvo que actualmente no tienen denuncias sobre edificios que funcionen en condiciones irregulares.
Según explicó, desde el comienzo de la actual gestión municipal se convocó a la institución para colaborar con el proceso de regularización de distintas situaciones. “Notificamos a los socios de nuestra cámara, pero no encontramos casos de edificios que no estuvieran en regla”, afirmó Garber.
Alarma por más incendios: sólo daños materiales menores
La Dirección General de Bomberos de la Policía de la provincia intervino ayer en dos incendios ocurridos con poco tiempo de diferencia en distintos puntos de San Miguel de Tucumán. Uno de los siniestros se produjo en una vivienda de General Paz al 2.800 y el otro en un edificio ubicado sobre calle Santa Fe al 100. El primer hecho fue reportado a las 11.04, el segundo a las 14.45. La dotación de Bomberos, a cargo del subcomisario Adrián González, acudió a ambos lugares y controló el fuego. En la primera vivienda, el fuego se encontraba en pleno desarrollo en el sector de la cocina. El subcomisario Sebastián Barrientos informó que las pericias en el inmueble de Santa Fe establecieron que había prendas cerca de un calefón a gas. “Aparentemente, la ropa tomó temperatura y eso dio inicio al fuego”, explicó. Ambos hechos provocaron daños materiales de poca consideración. “No hubo víctimas fatales ni personas lesionadas”, confirmaron.