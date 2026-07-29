Tras la explosión en Monteagudo 120, investigan si todo estaba en regla en el edificio

Alarma por más incendios: sólo daños materiales menores

La Dirección General de Bomberos de la Policía de la provincia intervino ayer en dos incendios ocurridos con poco tiempo de diferencia en distintos puntos de San Miguel de Tucumán. Uno de los siniestros se produjo en una vivienda de General Paz al 2.800 y el otro en un edificio ubicado sobre calle Santa Fe al 100. El primer hecho fue reportado a las 11.04, el segundo a las 14.45. La dotación de Bomberos, a cargo del subcomisario Adrián González, acudió a ambos lugares y controló el fuego. En la primera vivienda, el fuego se encontraba en pleno desarrollo en el sector de la cocina. El subcomisario Sebastián Barrientos informó que las pericias en el inmueble de Santa Fe establecieron que había prendas cerca de un calefón a gas. “Aparentemente, la ropa tomó temperatura y eso dio inicio al fuego”, explicó. Ambos hechos provocaron daños materiales de poca consideración. “No hubo víctimas fatales ni personas lesionadas”, confirmaron.