Jaldo cruzó a La Libertad Avanza tras convocar a elecciones para mayo de 2027: “Hay que hablar menos y prepararse más”

El gobernador Osvaldo Jaldo oficializó este lunes la convocatoria a elecciones provinciales para el 9 de mayo de 2027 y, durante una conferencia de prensa, respondió a los cuestionamientos de dirigentes de La Libertad Avanza, quienes habían criticado el desdoblamiento electoral y atribuido la decisión a un supuesto temor del oficialismo de cara a las urnas.