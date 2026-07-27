Jaldo cruzó a La Libertad Avanza tras convocar a elecciones para mayo de 2027: “Hay que hablar menos y prepararse más”
El gobernador respondió a las críticas de dirigentes libertarios, quienes habían cuestionado el desdoblamiento electoral. Aseguró que el oficialismo no tiene temor a competir en las urnas.
Resumen para apurados
- El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, convocó oficialmente este lunes a elecciones provinciales para el 9 de mayo de 2027 y cruzó a La Libertad Avanza por sus críticas.
- La oposición libertaria acusó al oficialismo de desdoblar comicios por temor. Jaldo y su vice recordaron triunfos previos y argumentaron respeto a la Constitución provincial.
- La medida fija el cronograma institucional en Tucumán, obligando a los partidos a estructurar sus candidaturas con vistas a la contienda fijada para mayo de 2027.
El gobernador Osvaldo Jaldo oficializó este lunes la convocatoria a elecciones provinciales para el 9 de mayo de 2027 y, durante una conferencia de prensa, respondió a los cuestionamientos de dirigentes de La Libertad Avanza, quienes habían criticado el desdoblamiento electoral y atribuido la decisión a un supuesto temor del oficialismo de cara a las urnas.
Jaldo defendió la fecha elegida y sostuvo que el cronograma electoral de Tucumán mantiene la misma lógica aplicada en los últimos años. “Al diputado Federico Pelli le quiero decir que las elecciones nacionales y provinciales nunca fueron juntas. Quizás porque ellos no están seguido en Tucumán, no saben o no se enteran. Nunca las elecciones nacionales coincidieron con las provinciales”, dijo.
El mandatario provincial remarcó que la convocatoria no representa un adelantamiento ni una modificación del esquema vigente. “No es que nosotros las estamos separando. Tampoco las estamos adelantando. Estamos cumpliendo con el año 2019, con el 2023 y para el 2027 estamos haciendo lo mismo”, explicó.
Frente a las acusaciones de que el oficialismo buscaría evitar una elección conjunta con la Nación por temor a la oposición, Jaldo fue categórico. “Sobre tenerles miedo, es una exageración”.
En ese sentido, recordó los resultados obtenidos por el oficialismo en los últimos comicios. “El 26 de octubre del año pasado, con la boleta única, sacamos 51 puntos, les ganamos por 15 o 16 puntos de diferencia, con la boleta única que ellos implementaron”, señaló.
Además, mencionó la elección en Alberdi como otro antecedente electoral. “Como si fuese poco, ahí también les sacamos otros 50 puntos con el sistema actual provincial y les ganamos por una diferencia importante. ¿Miedo a qué les vamos a tener si las veces que hemos competido les hemos ganado?”, sostuvo.
El gobernador consideró que la definición de la fecha electoral marca el inicio de una nueva etapa y pidió dejar atrás la discusión política en torno al calendario. “Ellos, a partir de hoy, se enteraron de que se bajó la bandera y se terminó el dime y direte. Con esto hay que hablar menos y prepararse más”, concluyó.
Acevedo: “No es por miedo, es por respeto a la Constitución”
El vicegobernador Miguel Acevedo también respaldó la convocatoria y rechazó que la decisión tenga una motivación electoral. “Ratificando lo que dijo el gobernador, nosotros estamos haciendo lo que hicimos los últimos años, cuando Pelli todavía no estaba. El llamado a convocatoria es un acto institucional”, afirmó.
Acevedo explicó que la fijación de la fecha responde al cumplimiento de los plazos establecidos por la normativa provincial y busca garantizar que todos los espacios políticos puedan organizarse.
“No es por miedo, es por respeto a la Constitución y a la institucionalidad. Esto es un acto institucional, dando pie y respeto a lo que la Constitución establece, dando los plazos para que todos los partidos políticos puedan competir”, sostuvo.
Finalmente, el vicegobernador insistió en que el Gobierno provincial actuó dentro del marco legal y descartó cualquier especulación electoral detrás del decreto. “Si tuviésemos miedo actuaríamos de otra manera y estamos actuando como debemos actuar”, concluyó.