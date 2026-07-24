Video: los gobernadores tucumanos que enfrentaron problemas de salud en funciones

Uno de los casos más recordados ocurrió el 4 de marzo de 1995, cuando Ramón Bautista "Palito" Ortega fue internado de urgencia tras sufrir un fuerte dolor en el pecho. La situación generó preocupación debido a que el entonces gobernador era relativamente joven. Permaneció internado en el Sanatorio Modelo y recibió el alta al día siguiente, luego de que los estudios descartaran mayores complicaciones. En las imágenes de aquella cobertura se lo observaba acompañado por el entonces ministro Carlos Alfredo Dato.