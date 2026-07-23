Política

Jaldo fue sometido a una intervención en Buenos Aires y permanece internado

El gobernador sufrió un cuadro de intenso dolor precordial mientras cumplía una agenda oficial en la Capital Federal. Se encuentra en el Hospital Italiano.

Osvaldo Jaldo.
Osvaldo Jaldo.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo fue internado este jueves en Buenos Aires tras sufrir un dolor precordial por una obstrucción arterial durante una agenda oficial.
  • Tras descompensarse en reuniones oficiales, fue atendido en el Hospital Italiano donde le realizaron una cinecoronariografía y le colocaron un stent con éxito.
  • Con un parte médico favorable, Jaldo permanecerá internado bajo observación para controlar su recuperación antes de recibir el alta y retomar sus funciones.
Resumen generado con IA

El gobernador Osvaldo Jaldo fue internado este jueves en el Hospital Italiano de Buenos Aires luego de sufrir un cuadro de intenso dolor precordial mientras cumplía una agenda oficial en la Capital Federal. Tras ser sometido a una intervención en la que le colocaron un stent, el mandatario presenta una evolución favorable y permanecerá internado para su control.

Jaldo había viajado este jueves a Buenos Aires para mantener audiencias con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y otros funcionarios del Gobierno nacional.

Mientras se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires comenzó a sentirse mal, por lo que acudió al Hospital Italiano para ser atendido por especialistas.

De acuerdo con el parte médico difundido por la Dirección Médica del centro de salud, el mandatario "presentó un cuadro clínico de intenso dolor precordial y sudoración" mientras permanecía en la Capital Federal.

Los profesionales le realizaron estudios de laboratorio e imágenes y, ante la sospecha de una angina inestable, resolvieron practicarle una cinecoronariografía.

El estudio permitió diagnosticar una estenosis en una rama de la arteria coronaria derecha, por lo que los médicos procedieron a colocar un stent.

El parte médico señala que "el paciente presenta una buena recuperación post operatoria y permanecerá internado para control en esta Institución".

Jaldo fue sometido a una intervención en Buenos Aires y permanece internado
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