Osvaldo Jaldo regresó a la actividad y confirmó que las elecciones provinciales serán el 9 de mayo de 2027

Resumen para apurados
- El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, retomó sus funciones este lunes tras una intervención médica en Buenos Aires y confirmó que las elecciones provinciales serán el 9 de mayo de 2027.
- Jaldo recibió el alta tras ser operado del corazón en el Hospital Italiano. De regreso en la provincia, encabezó un acto junto a su equipo y aconsejó no postergar controles médicos.
- La confirmación del calendario electoral establece el camino hacia los comicios de 2027, garantizando la continuidad institucional y la gestión del equipo de gobierno tucumano.
El gobernador Osvaldo Jaldo regresó este lunes a la actividad, luego de la intervención que se le practicó hace algunos días en el hospital Italiano de Buenos Aires, y confirmó que las elecciones provinciales se realizarán el 9 de mayo de 2027.
“Queríamos cumplir con las leyes vigentes, pero, fundamentalmente, queríamos cumplir con nuestra palabra empeñada, como es el hecho de que íbamos a convocar a elección para el 9 de mayo del año que viene. Las elecciones del año 27, donde se eligen gobernador y vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes y concejales, tanto de capital como del interior. También se eligen los 93 delegados comunales en la provincia de Tucumán”, dijo el mandatario en la conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla.
Jaldo precisó que la fecha respondió a la continuidad del cronograma aplicado en los últimos procesos electorales provinciales: “Esa elección, en el decreto que voy a firmar en el día de hoy, es para el 9 de mayo del año 2027, dejando claro que no estamos adelantando absolutamente ninguna fecha electoral, que lo único que estamos haciendo hoy, dándole continuidad a lo que se hizo en el año 2019 y lo que se hizo en el año 2023, donde las elecciones fueron en mayo y en junio. Y hoy estamos llamando para el mes de mayo”.
En ese sentido, rechazó las versiones sobre un eventual adelantamiento de los comicios y afirmó que la decisión respetó la Constitución, las modificaciones judiciales y la legislación provincial.
“Cuando escuchamos que estamos adelantando las elecciones por determinadas decisiones, conveniencias, es totalmente falso. Lo que hoy vamos a afirmar no es otra cosa que lo que se hizo en el año 19 para elecciones de la provincia, y lo que se hizo en el año 23 para elegir autoridades en la provincia, que somos los que estamos actualmente cumpliendo los mandatos. O sea, que en el año que viene, 2027, va exactamente en el mismo mes que se han realizado las anteriores. Por eso desvirtuamos totalmente aquellos dichos, versiones que el Gobierno de la provincia de Tucumán adelanta la elección. Bajo ningún punto de vista. Simplemente, estamos respetando la constitución con sus modificaciones judiciales que se hicieron, estamos respetando fallos judiciales en las leyes provinciales”, declaró.
"Necesitamos seguir llevando adelante con mucho esfuerzo las obras que estamos realizando en Tucumán, que superan los U$S600 millones en su conjunto. En tiempos difíciles estamos haciendo un gran esfuerzo a nivel de gestión de gobierno que no pensamos detener ni mucho menos parar. Al contrario, estamos buscando los mecanismos para poder seguir avanzando", dijo después del anuncio
En ese marco, destacó el acuerdo firmado la semana pasada entre el ministro de Economía de Tucumán y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para compensar deudas entre ambas jurisdicciones. Explicó que este entendimiento permitirá que la Provincia perciba recursos que le corresponden y continúe fortaleciendo la ejecución de obras y las políticas públicas.
"Nosotros vamos a seguir avanzando de la misma manera y en el mismo sentido", agregó al reafirmar que el calendario electoral no alterará la gestión.
Agradecimiento tras el alta médica
El gobernador retomó sus funciones al frente del Poder Ejecutivo provincial luego de recibir el alta médica tras la intervención cardiovascular realizada días atrás en el Hospital Italiano de Buenos Aires.
"Quiero agradecer a las personas que hoy nos acompañan: al vicegobernador; a través de él, a todos los legisladores presentes; a los señores ministros y muy especialmente a la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla", expresó.
"Uno es el gobernador, pero estando o no estando el gobernador, los equipos siguen funcionando. Una golondrina no hace verano. En estos casi tres años hemos logrado formar un gran equipo de gobierno y eso garantiza que la gestión continúe con normalidad", sostuvo.
A partir de su experiencia personal, Jaldo dejó un mensaje de concientización para la comunidad sobre la importancia de la prevención y los controles médicos.
"Si algo me queda para recomendar es que cuando sientan un dolor, vayan al médico y no se automediquen. Muchas veces creemos que nunca nos va a pasar, seguimos trabajando y postergamos los controles. No somos robots, no somos de acero; somos personas y debemos cuidar nuestra salud", reflexionó.