Osvaldo Jaldo regresó a la actividad y confirmó que las elecciones provinciales serán el 9 de mayo de 2027

“Cuando escuchamos que estamos adelantando las elecciones por determinadas decisiones, conveniencias, es totalmente falso. Lo que hoy vamos a afirmar no es otra cosa que lo que se hizo en el año 19 para elecciones de la provincia, y lo que se hizo en el año 23 para elegir autoridades en la provincia, que somos los que estamos actualmente cumpliendo los mandatos. O sea, que en el año que viene, 2027, va exactamente en el mismo mes que se han realizado las anteriores. Por eso desvirtuamos totalmente aquellos dichos, versiones que el Gobierno de la provincia de Tucumán adelanta la elección. Bajo ningún punto de vista. Simplemente, estamos respetando la constitución con sus modificaciones judiciales que se hicieron, estamos respetando fallos judiciales en las leyes provinciales”, declaró.