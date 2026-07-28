Con dardos a La Libertad Avanza, Jaldo puso fecha a las elecciones en Tucumán

El peronismo le puso fecha a las elecciones que renovarán 347 cargos en Tucumán. Tal como había anticipado LA GACETA, el gobernador Osvaldo Jaldo se reincorporó tras haber sido intervenido de urgencia en Buenos Aires por un problema cardiológico, y firmó el decreto que convoca a los comicios provinciales para el 9 de mayo de 2027. Y además del mensaje institucional, el jefe del Poder Ejecutivo refutó las críticas de La Libertad Avanza (LLA) y dirigió dardos a referentes del armado afín a Javier Milei.
El mandatario, en conferencia de prensa, estampó su rúbrica sobre el instrumento que pone en marcha el calendario para la votación. Ahora, resta que la Junta Electoral Provincial (JEP) emita la resolución que confirmará los plazos para la reserva de colores, la celebración de alianzas y la presentación de nóminas de candidatos, entre otros requisitos que deberán cumplir más de un centenar de partidos políticos en condiciones de competir.
Jaldo estuvo acompañado por el vicegobernador, Miguel Acevedo, y por la intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, quien continúa sin dar definiciones sobre su candidatura, pese a haber ratificado su apoyo a la continuidad de la fórmula del PJ tucumano.
Las claves del decreto
El decreto 1.688/14 lleva la firma de Jaldo y de todos sus ministros. En los considerando, detalla que el 29 de octubre de 2027 caducarán los mandatos de gobernador, vice y todas las demás autoridades electas en los comicios del 11 de junio de 2023 (legisladores, intendentes, concejales y comisionados rurales). Señala además los antecedentes judiciales que habilitan al PE a convocar al electorado a los comicios. Y detalla que este proceso electoral se regirá por las leyes 5.454 (de Partidos Políticos) y 7.876 (del Régimen Electoral). Menciona a su vez la vigencia de la Ley 9.977 (de Ficha Limpia). Además, en un anexo, enumera los distintos circuitos que ordenarán el territorio para los sufragios, tanto en la Capital como en las distintas localidades del interior.
“Como en 2019 y 2023”
En su discurso, el tranqueño apuntó que, con la firma del decreto, se apunta “a cumplir con la Constitución, con los fallos judiciales y con las leyes vigentes”.
Aludió de esta manera a la sentencia dictada por el fuero contencioso en la causa “Juntos Podemos”, un partido afín al PJ. Dicha resolución allana el camino al Poder Ejecutivo para convocar a elecciones fuera de los plazos previstos en el artículo 43° (inciso sexto) y 100° de la Carta Magna de 2006, al confirmar la jurisprudencia que declaró la inconstitucionalidad de estos apartados.
“No estamos adelantando absolutamente ninguna fecha electoral. Lo único que estamos haciendo es dar continuidad a lo que se hizo en 2019 y en 2019”, añadió Jaldo. Y reiteró: “cuando escuchamos que estamos adelantando las elecciones por determinadas conveniencias, es totalmente falso”.
Además, Jaldo advirtió que, con esta definición, los partidos políticos de Tucumán contarán con “tiempo suficiente para el ordenamiento interno”. “Todos los partidos, en igualdad de condiciones, vamos a afrontar este proceso electoral”, añadió.
Luego cedió la palabra a Acevedo, quien aclaró que todas las agrupaciones políticas deberán adecuarse a las normativas vigentes, con octubre de 2026 como una fecha clave. Respecto a las alianzas, señaló que “estarían venciendo alrededor de marzo de 2027”. “Este decreto dispara las fechas para que todos los partidos, con la antelación que corresponde, los tiempos claros para todos, sepan cómo se tienen que ir manejando para llegar a las elecciones”, sintetizó.
Chahla, a su turno, calificó como “muy importante para la democracia” la confirmación del calendario. “Es el primer paso”, dijo la jefa municipal.
A continuación, Jaldo ponderó la inclusión de la Ley de Ficha Limpia en el instrumento que llama a votar el 9 de mayo. “Esto no es otra cosa que fortalecer el sistema democrático. Con este decreto se terminaron los dimes y diretes; cada tucumano y tucumana va a poder elegir a sus representantes”, aseveró.
A la par de lo institucional, hubo margen para lo político. Es que Jaldo respondió una consulta de la prensa respecto a los dichos del diputado nacional Federico Pelli (LLA), quien aseguró que el PE busca adelantar los comicios por “temor” al impacto electoral que pueda tener Milei en Tucumán. “Con mucho respeto, le quiero decir al diputado que se equivoca: nunca en la historia han sido simultáneas las elecciones nacionales y las provinciales”, afirmó el tranqueño. Y ratificó que, con esta medida, se “está cumpliendo” con las disposiciones implementadas en 2019 y en 2023. “Es un poquito una exageración (decir que les tenemos miedo), porque en octubre de 2025, con boleta única papel, hemos sacado 51 puntos (en las nacionales); hemos ganado por 15 puntos o 16 puntos de diferencia. Y en Alberdi (con acoples, para la normalización del municipio) también ganamos por una diferencia mayor”, desafió el jefe del Poder Ejecutivo. Y envió otro mensaje a las filas libertarias. “A partir de hoy saben que esto va en serio. Se bajó la bandera y se terminaron los dimes y diretes. Con esto hay que hablar menos y prepararse más”, apuntó.
“No lo tengo decidido”, insistió Rossana Chahla: la intendenta no define su candidatura
La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, continúa generando expectativas respecto a su futuro político. Es que, pese a las confirmaciones de que el gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo integrarán la fórmula del PJ en 2027, la jefa municipal evitó las confirmaciones sobre su candidatura. “No lo tengo decidido”, aseveró Chahla a la prensa.
La intendenta estuvo junto al tranqueño en la conferencia de prensa donde, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo (PE), firmó el decreto para la convocatoria a las elecciones el 9 de mayo de 2027. En el ida y vuelta, el móvil de LG Play le consultó a Jaldo su opinión sobre la falta de definiciones de Chahla. “La tienen tan cerca, a ver si ustedes tienen la habilidad para hacerla decir lo que yo no puedo”, dijo Jaldo con tono distendido.
La jefa municipal tomó el micrófono, pero no hubo un pronunciamiento. “Es muy sencillo lo mío: no lo tengo decidido. Es muy simple. Así que bien lo tenga decidido, el gobernador y ustedes lo van as saber. Es una cuestión más bien personal. Cuando lo tenga decidido se van a enterar”, aseveró la médica en su intervención.
Jaldo hizo uso de la palabra luego y consideró “muy claro” el planteo de la ex ministra de Salud de la Provincia y ex diputada nacional. Señaló que, como intendenta, representa “casi el 40% de la población” tucumana, y que esto constituye “una gran responsabilidad”. “No hay dudas que el tiempo que se está tomando es porque es una decisión muy importante, donde hay un compromiso con los tucumanos y tucumanas que viven en Capital, y también un compromiso de familia, Todo tiene que ver con todo, entiendo la ansiedad, pero hay que ponerse en lugar de cada uno de los que estamos de este lado de la mesa. Tengamos un poquito de paciencia”, añadió el gobernador.
Chahla en tanto negó que estas dilaciones puedan estar vinculadas a su cercanía con el senador nacional y ex gobernador Juan Manzur, cuyo espacio mantiene tensiones con el jaldismo. “La única visión que tenemos para 2027 es la reelección de nuestro gobernador Osvaldo Jaldo y de nuestro vicegobernador Miguel Acevedo, para lo cual voy a trabajar desde el lugar que me toque, que decida y que me convoquen”, enfatizó la jefa municipal.
“Queremos unidad; pero si no, vamos a internas": Jaldo señaló que en 2025 salieron unidos
En otro pasaje de la conferencia de prensa, el gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a la posibilidad de que el Partido Justicialista (PJ) participe unido en las elecciones provinciales de 2027. “Todos queremos la unidad del PJ. Ya lo hemos logrado para las elecciones nacionales del año pasado, y hoy seguimos todos aspirando a la unidad”, expresó el mandatario desde su antedespacho. Sin embargo, reconoció que está latente la posibilidad de presentarse por vías separadas.
“Si no hay unidad, si no hay coincidencia en algunos sectores o en algunos hombres y mujeres que pertenecen a nuestro espacio, la forma de dirimir es llamar a internas, de ahí saldrán los candidatos; está muy claro en la carta orgánica del PJ”, manifestó el titular del Poder Ejecutivo (PE). Y agregó: “esto es muy claro, muy transparente. No tiene que poner nervioso a ninguno ni hacer trasnochar a nadie porque esto es claro, y hay que trabajar a la luz del día como trabaja este gobernador”.
Hay sectores antimileistas que vienen expresando su descontento con las determinaciones institucionales que viene tomando el gobernador, quien se muestra dialoguista con la gestión de Javier Milei (La Libertad Avanza).
Jaldo, a su vez, fue consultado respecto a la elección de autoridades partidarias, dado que los mandatos vigentes finalizan en abril de 2027. Señaló que corresponde convocar a elecciones internas; sin embargo, señaló que la renovación de autoridades podría llegar a ser menos confrontativa si es que se logra una lista de unidad. De todos modos, dejó en claro que si no hay acuerdo habrá que recurrir a las internas.
El gobernador fue consultado por LA GACETA respecto a si aspira a presidir el PJ Tucumán a partir del próximo año. “La verdad que no tengo expectativas ni quiero ser presidente del partido; soy muy verticalista: lo he sido siempre a nivel partidario y lo voy a seguir haciendo”, mencionó.
“Lo que quiero es seguir poniéndole todo mi esfuerzo a la gestión de gobierno. Quiero seguir poniendo el esfuerzo a este espacio, que me ha permitido participar en política, y seguir fortaleciéndolo para que podamos gobernar la provincia y mejorar la calidad de vida de los tucumanos”, desarrolló el titular del PE.
“Por primera vez se vota con Ficha Limpia”: el decreto incluye las disposiciones de la ley
El decreto de convocatoria para las elecciones provinciales de 2027 incorpora en por primera vez la inclusión formal del régimen de Ficha Limpia (9.977) en el proceso electoral, según destacó el gobernador Osvaldo Jaldo durante la conferencia de prensa.
El mandatario sostuvo que la medida constituye un hecho inédito en la historia política e institucional de la provincia. Remarcó que la normativa es el resultado de una labor articulada entre los poderes del Estado. “Por primera vez en la historia de la provincia de Tucumán este decreto contiene algo que nunca tuvo: un excelente trabajo que vino desde el Poder Legislativo de Tucumán y ha sido promulgado en el Poder Ejecutivo, y reglamentado acá también”, afirmó el gobernador.
En ese sentido, ponderó el desempeño del Ministerio de Gobierno y Justicia, que encabeza Regino Amado, y de la Fiscalía de Estado, a cago de Gilda Pedicone, para concretar las adecuaciones en la reglamentación electoral.
El jefe del Ejecutivo provincial enfatizó las nuevas exigencias para quienes aspiren a ocupar cargos en la función pública o competir por los 347 cargos que estarán en juego. La norma inhabilita a postularse a cargos electivos o ejercer funciones públicas a personas que cuenten con condenas penales en segunda instancia por delitos dolosos graves como actos de corrupción, narcotráfico o delitos contra la administración pública.
Jaldo consideró que la disposición otorga mayores garantías a la ciudadanía sobre la idoneidad de postulantes y funcionarios. “Esto es muy importante para nuestra comunidad, sabiendo que aquellos que son candidatos no tienen cuentas pendientes judiciales ni policiales. Van a tener que reunir todos los requisitos que reunían antes, y hoy sumado a la ficha limpia que está incluida en el decreto de convocatoria”, destacó.
Con la aprobación por unanimidad de esta ley (en abril de este año) y su posterior reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, Tucumán se sumó a la nómina de provincias argentinas que aplicarán restricciones de idoneidad penal en sus procesos electorales. A nivel nacional, el Congreso no logra reunir los consensos para avanzar con una norma en idéntico sentido.
“No tomaré licencia, pero sí recaudos”: Jaldo adecuará sus hábitos de trabajo
Luego de haber sido sometido la semana pasada en Buenos Aires a un procedimiento médico en el que se le colocó un stent en una arteria coronaria, el gobernador Osvaldo Jaldo inició la conferencia de prensa en la Casa de Gobierno refiriéndose a su estado de salud.
Durante sus primeras declaraciones públicas tras el alta médica, el mandatario expresó su agradecimiento por las muestras de apoyo recibidas y detalló cómo continuará el desarrollo de sus actividades administrativas.
Al inicio de su alocución, Jaldo manifestó su gratitud por la evolución de su estado de salud y por el respaldo institucional y social otorgado durante su convalecencia. Reconoció también el trabajo del vicegobernador Miguel Acevedo y de las autoridades del Poder Legislativo. En ese sentido, agradeció principalmente al presidente subrogante Sergio Mansilla, quien estuvo a cargo de la gobernación por una licencia de Acevedo, y al vicepresidente primero Aldo Salomón, que estuvo a cargo de la Legislatura transitoriamente.
El jefe del Ejecutivo provincial destacó la capacidad de respuesta del Gabinete provincial durante los días en que debió ausentarse de la actividad pública. “Si algo hemos conseguido en estos tres años que vamos a cumplir es que hemos logrado formar un gran equipo de gobierno. Todos somos importantes, pero cuando falta alguien momentáneamente se lo ayuda”, destacó.
Respecto a su cuadro de salud y las exigencias de la función pública, el gobernador reflexionó sobre el impacto del trabajo en el cuerpo humano y remarcó la importancia de la prevención médica. “Ninguno estamos exento de lo que a mí me pasó. Todos estamos a través de nuestro trabajo sometidos permanentemente a una responsabilidad que nos lleva a exponer el físico y el cuerpo”, señaló.
Finalmente, Jaldo llevó tranquilidad sobre su evolución médica y aclaró que no se tomará licencia, aunque adecuará sus hábitos de trabajo. “Estoy muy bien, me siento muy bien. Un jueves estuve en un hospital y hoy lunes estoy trabajando. No quiere decir que vamos a tomar licencia, sí que, por la operación que me hicieron, tenemos que tomar algunos recaudos, indicaciones que los médicos dan y tenemos que cumplir”, concluyó.