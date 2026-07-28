Con dardos a La Libertad Avanza, Jaldo puso fecha a las elecciones en Tucumán

A la par de lo institucional, hubo margen para lo político. Es que Jaldo respondió una consulta de la prensa respecto a los dichos del diputado nacional Federico Pelli (LLA), quien aseguró que el PE busca adelantar los comicios por “temor” al impacto electoral que pueda tener Milei en Tucumán. “Con mucho respeto, le quiero decir al diputado que se equivoca: nunca en la historia han sido simultáneas las elecciones nacionales y las provinciales”, afirmó el tranqueño. Y ratificó que, con esta medida, se “está cumpliendo” con las disposiciones implementadas en 2019 y en 2023. “Es un poquito una exageración (decir que les tenemos miedo), porque en octubre de 2025, con boleta única papel, hemos sacado 51 puntos (en las nacionales); hemos ganado por 15 puntos o 16 puntos de diferencia. Y en Alberdi (con acoples, para la normalización del municipio) también ganamos por una diferencia mayor”, desafió el jefe del Poder Ejecutivo. Y envió otro mensaje a las filas libertarias. “A partir de hoy saben que esto va en serio. Se bajó la bandera y se terminaron los dimes y diretes. Con esto hay que hablar menos y prepararse más”, apuntó.