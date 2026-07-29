Murió el hombre que estaba internado por la explosión del edificio de Monteagudo al 100

El siniestro vuelve a poner sobre la mesa un problema que San Miguel de Tucumán ya había detectado años atrás. Un relevamiento realizado en 2018 había encendido las alarmas. En aquel momento, sobre un universo de más de 600 edificios construidos en la ciudad, se había detectado que al menos 31 estaban habitados sin contar con la habilitación pertinente. Algunos de esos inmuebles llevaban años ocupados. En aquel momento, concejales habían advertido sobre situaciones consideradas críticas, con edificios habitados con garrafas en los pasillos y medidores “de obra” de agua y electricidad, condiciones que planteaban riesgos para quienes vivían allí.