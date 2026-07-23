Política

¿Qué le pasó a Jaldo?: "Es un cuadro agudo, que llega de golpe y te toma por sorpresa"

El médico cardiólogo Juan Manuel Díaz explicó por qué se realiza esa intervención cardíaca.

OSVALDO JALDO. El gobernador Osvaldo Jaldo tuvo un episodio cardíaco este jueves cuando se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires.
OSVALDO JALDO. El gobernador Osvaldo Jaldo tuvo un episodio cardíaco este jueves cuando se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires. ARCHIVO/LA GACETA
Hace 31 Min

Resumen para apurados

  • El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue internado este jueves en el Hospital Italiano de Buenos Aires tras sufrir un episodio cardíaco agudo por obstrucción coronaria.
  • Jaldo viajó a CABA para reunirse con funcionarios nacionales. Ante un dolor precordial intenso, se le realizó un cateterismo y le colocaron un stent de urgencia.
  • El mandatario permanece internado. Según especialistas, su evolución y pronóstico futuro dependerán de cómo haya quedado afectado el corazón tras la intervención.
Resumen generado con IA

La noticia tomó por sorpresa a todos. El gobernador Osvaldo Jaldo tuvo un episodio cardíaco este jueves cuando se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires, a donde había viajado para reunirse con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y otros funcionarios del Gobierno nacional. Terminó en el Hospital Italiano, donde permanece internado.

Según el parte médico que se difundió esta noche, el mandatario "sufrió un cuadro clínico de intenso dolor precordial y sudoración" y "ante la sospecha de una angina inestable, resolvieron practicarle una cinecoronariografía". El estudio permitió diagnosticar una estenosis en una rama de la arteria coronaria derecha, por lo que los médicos procedieron a colocarle un stent.

Internaron a Osvaldo Jaldo: los problemas de salud que enfrentó en los últimos años

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"Un cuadro de dolor precordial entra dentro del síndrome coronario agudo y, como hay una sospecha de obstrucción de una arteria, se decide hacer un cateterismo", explicó a LA GACETA el médico cardiólogo Juan Manuel Díaz, quien aclaró que se refiere al cuadro de manera general ya que el gobernador no es paciente suyo y desconoce detalles del diagnóstico. 

¿Qué le pasó a Jaldo?: Es un cuadro agudo, que llega de golpe y te toma por sorpresa

En ese sentido, apuntó que se coloca el stent "para abrir la arteria y restituir el flujo al músculo cardiaco". Y agregó que "si bien un cateterismo no siempre se realiza de urgencia, en este caso aparentemente fue así".

"Es un cuadro agudo, que llega de golpe y te toma por sorpresa", remarcó. 

Jaldo fue sometido a una intervención en Buenos Aires y permanece internado

Jaldo fue sometido a una intervención en Buenos Aires y permanece internado

"La cardiopatía isquémica (infartos de miocardio y problemas cardíacos relacionados) es la causa de muerte más frecuente en el mundo, sobre todo en pacientes hombres, mayores de 50 años y con factores de riesgo, aunque desconozco si se trata del caso porque no es un paciente mío", insistió el profesional.

En cuanto a la evolución, Díaz sostuvo que "el pronóstico depende de varios factores, sobre todo de cómo quedó el corazón".

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