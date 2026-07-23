¿Qué le pasó a Jaldo?: "Es un cuadro agudo, que llega de golpe y te toma por sorpresa"

"Un cuadro de dolor precordial entra dentro del síndrome coronario agudo y, como hay una sospecha de obstrucción de una arteria, se decide hacer un cateterismo", explicó a LA GACETA el médico cardiólogo Juan Manuel Díaz, quien aclaró que se refiere al cuadro de manera general ya que el gobernador no es paciente suyo y desconoce detalles del diagnóstico.