Proponen refuncionalizar el complejo deportivo Nicolás Avellaneda: qué actividades se podrían hacer

Hasta la década de 1990, Ferrocarriles Argentinos concentraba la operación del sistema ferroviario y la administración de sus bienes. Con las privatizaciones y concesiones, numerosos terrenos, estaciones, galpones y playas de maniobras permanecieron bajo la órbita estatal, sin uso ferroviario. Desde 1996 hasta 2015, sucesivas normativas modificaron -sensible o sutilmente- la situación. El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 (2023) y la Ley Bases (2024) impulsaron una nueva etapa de reorganización que incluyó la privatización de Belgrano Cargas. En 2025 se autorizó el procedimiento para la privatización total de este. El conflicto tomó estado público tras conocerse un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ordenó el desalojo del predio. El secretario de Deportes de la Provincia, Diego Erroz, aclaró que el Estado tucumano no tiene participación en el conflicto.