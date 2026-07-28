Proponen refuncionalizar el complejo deportivo Nicolás Avellaneda: qué actividades se podrían hacer

El legislador José Seleme (bloque Avanza Tucumán), acompañado por sus correligionarios Agustín Romano Norri (movimiento Radical Tucumán) y Manuel Courel (Cambia Tucumán), presentó un proyecto para que se declare de interés provincial la restauración y preservación de la ex estación del ferrocarril Central Córdoba y de espacios circundantes. Entre estos edificios se encuentra el complejo deportivo Nicolás Avellaneda. La iniciativa se apoya sobre un estudio elaborado por Mario Amado, ingeniero asesor de Seleme, que propone convertir el predio en un corredor cultural, deportivo y social bajo administración provincial.
El proyecto llega semanas después del cierre del complejo, que funcionaba en una de las naves, sobre Suipacha al 100. Cadenas, cintas perimetrales y carteles con la leyenda “Propiedad del Ferrocarril Belgrano. Prohibido pasar” marcaron la clausura del espacio que hasta entonces recibía a diario a niños, jóvenes y adultos que practicaban artes marciales, calistenia, fútbol, vóley y danza aérea, entre otras disciplinas.
Hasta la década de 1990, Ferrocarriles Argentinos concentraba la operación del sistema ferroviario y la administración de sus bienes. Con las privatizaciones y concesiones, numerosos terrenos, estaciones, galpones y playas de maniobras permanecieron bajo la órbita estatal, sin uso ferroviario. Desde 1996 hasta 2015, sucesivas normativas modificaron -sensible o sutilmente- la situación. El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 (2023) y la Ley Bases (2024) impulsaron una nueva etapa de reorganización que incluyó la privatización de Belgrano Cargas. En 2025 se autorizó el procedimiento para la privatización total de este. El conflicto tomó estado público tras conocerse un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ordenó el desalojo del predio. El secretario de Deportes de la Provincia, Diego Erroz, aclaró que el Estado tucumano no tiene participación en el conflicto.
“La idea es que se cree un organismo específico bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas de la provincia, y que aquel elabore un plan de desarrollo en este predio, una especie de corredor cultural. Un plan director, de restauración y de refuncionalización de las cuatro manzanas; entre estas, de la nave sobre calle Suipacha, el complejo. Esto debe ser atendido; el lugar está a siete cuadras de la plaza Independencia y, al igual que el ‘Bajo’, está en estado de abandono”, afirmó.
La propuesta incluye el puente sobre 24 de Septiembre, al que se busca dar un uso de mirador. Un artículo del proyecto faculta a la eventual unidad ejecutora a iniciar gestiones ante la Nación para lograr la transferencia o el comodato de los predios ferroviarios involucrados.
Amado precisó que se prevé convocar a colegios profesionales y a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán, entre otros entes especializados. Incluso sugirió que se podría organizar un concurso nacional de ideas. “La Nación autorizó el puente sobre 24 de Septiembre; en esa época también cedieron el predio ferial del ‘Bajo’. Y hoy funcionan oficinas en la ex estación Central Córdoba. Nosotros tomamos todo el conjunto, en el cual están las naves estas donde funciona el complejo Avellaneda. Es mucho más abarcativo; y como todo plan director debe ir atendiéndose por etapas”, explicó el especialista.
Monumento histórico nacional
Destacó que la estación Central Córdoba es monumento histórico nacional, al nivel de la Casa Histórica. “Fue la primera inaugurada en la provincia, por el entonces presidente Nicolás Avellaneda. Sobre esa base, El Gobierno local puede pedir dinero a la Nación para acondicionarla, y hacer un centro cultural”, afirmó.
Amado precisó que el proyecto incluye arreglos para que se solucione la acumulación de agua debajo del puente. “Hablamos de uno de los lugares icónicos de San Miguel de Tucumán, que puede ser incorporado a un circuito turístico. Imaginemos hacer un museo ferroviario, un complejo cultural, deportivo y social, con una sala de exposiciones, con pileta... Se transforma en centro neurálgico de la ciudad. Pero lo primero es elaborar ese plan y, mientras tanto, ir pidiendo que esos terrenos pasen a la Provincia, como hizo Córdoba con el predio donde levantaron la casa de Gobierno; como está haciendo Mendoza. El Gobierno local debe iniciar acciones para que eso pase a la Provincia”, insistió Amado.
Porfió, también, en que se haga ese plan director. “Un proyecto que abarque todo; incluso hasta generar parques lineales, con bicisendas, porque hay sectores que no están ocupados y que se pueden abrir para el uso de la comunidad. ¡Hasta se puede hacer un nuevo puente peatonal que una la Bernabé Aráoz con la Suipacha!”, exclamó. Y consideró que la Provincia podría ir haciendo por administración varias cosas: “Queremos que el sector esté integrado, con un complejo Avellaneda de nivel, no como estaba. Son ejes sobre los cuales esta unidad ejecutora debería trabajar para crear en la Capital otro polo de desarrollo cultural, social, deportivo y turístico”.