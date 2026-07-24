Política

Jaldo recibió el alta y se encuentra "en excelente estado de salud", según el parte médico: regresará a Tucumán el lunes

El gobernador dejó este viernes el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde fue sometido a una angioplastia en la arteria coronaria derecha.

OSVALDO JALDO
OSVALDO JALDO
Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, recibió el alta este viernes en el Hospital Italiano de Buenos Aires tras una exitosa angioplastia coronaria por un cuadro cardíaco.
  • La cirugía consistió en la colocación de un stent en su arteria coronaria derecha. Jaldo evolucionó favorablemente y permanecerá 48 horas en CABA para realizarse controles.
  • El mandatario prevé retornar a Tucumán el lunes para retomar sus funciones. Autoridades provinciales confirmaron que la gestión institucional se mantiene con normalidad.
Resumen generado con IA

El gobernador, Osvaldo Jaldo, recibió este viernes el alta hospitalaria luego de la angioplastia con colocación de un stent en la arteria coronaria derecha a la que fue sometido en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

La información fue confirmada por el Ministerio de Salud Pública, que conduce Luis Medina Ruiz, a través de un comunicado oficial. Según el parte, la intervención realizada ayer fue exitosa y la evolución del mandatario es "muy favorable".

Además, desde la cartera sanitaria indicaron que Jaldo se encuentra "en excelente estado de salud y de muy buen ánimo", tras haber permanecido internado para su recuperación y seguimiento médico.

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Pese al alta, el gobernador permanecerá durante las próximas 48 horas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para cumplir con los controles médicos de rutina posteriores al procedimiento.

De acuerdo con el comunicado oficial, está previsto que Jaldo regrese a Tucumán a más tardar el lunes 27 de julio, una vez completadas las evaluaciones de los profesionales que lo atienden.

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La angioplastia fue practicada luego de que los médicos detectaran una estenosis en una rama de la arteria coronaria derecha, cuadro que fue tratado mediante la colocación de un stent. 

Desde el Gobierno provincial destacaron la favorable evolución del mandatario y señalaron que el procedimiento permitió resolver exitosamente la afección.

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