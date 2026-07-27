Qué dice el decreto de Jaldo que convoca a las elecciones el 9 de mayo

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Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo firmó en la Casa de Gobierno de Tucumán el decreto que convoca oficialmente a elecciones provinciales para el 9 de mayo.
- Acompañado por Miguel Acevedo y Rossana Chahla, el mandatario busca finalizar las especulaciones políticas tras firmar el texto formal de convocatoria.
- La fijación de la fecha otorga certidumbre al mapa político tucumano y define el inicio del cronograma oficial de cara a los comicios provinciales.
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