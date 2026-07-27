Política

Qué dice el decreto de Jaldo que convoca a las elecciones el 9 de mayo

“Con esto se terminaron los dimes y diretes”, aseguró el gobernador, que estuvo acompañado por Acevedo y Chahla. Mensajes institucionales y políticos.

EN CASA DE GOBIERNO. Jaldo firmó el decreto que convoca a las elecciones. Foto de Comunicación Pública
EN CASA DE GOBIERNO. Jaldo firmó el decreto que convoca a las elecciones. Foto de Comunicación Pública
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo firmó en la Casa de Gobierno de Tucumán el decreto que convoca oficialmente a elecciones provinciales para el 9 de mayo.
  • Acompañado por Miguel Acevedo y Rossana Chahla, el mandatario busca finalizar las especulaciones políticas tras firmar el texto formal de convocatoria.
  • La fijación de la fecha otorga certidumbre al mapa político tucumano y define el inicio del cronograma oficial de cara a los comicios provinciales.
Resumen generado con IA

El texto completo del decreto que convoca a elecciones el 9 de mayo en Tucumán

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