Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas

Resumen para apurados
- Un juez de Tucumán ordenó a la billetera virtual Belo indemnizar con $8 millones a un usuario por fallas de seguridad, exponiendo el aumento de estafas digitales en la provincia.
- Las estafas crecieron por la masificación del sector, enlaces con redes sociales y la entrega involuntaria de datos por engaños, créditos fraudulentos o vales falsos.
- Especialistas reclaman leyes más estrictas, doble validación, biometría y usar firmas radicadas en Argentina para mitigar el delito y facilitar reclamos judiciales futuros.
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