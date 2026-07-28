Seguridad

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas

En la Justicia reconocen el crecimiento de denuncias. Abogados penalistas advierten sobre las falta de medidas de seguridad.

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un juez de Tucumán ordenó a la billetera virtual Belo indemnizar con $8 millones a un usuario por fallas de seguridad, exponiendo el aumento de estafas digitales en la provincia.
  • Las estafas crecieron por la masificación del sector, enlaces con redes sociales y la entrega involuntaria de datos por engaños, créditos fraudulentos o vales falsos.
  • Especialistas reclaman leyes más estrictas, doble validación, biometría y usar firmas radicadas en Argentina para mitigar el delito y facilitar reclamos judiciales futuros.
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